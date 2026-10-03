Ректор МГУ высказался о сокращении школьных олимпиад

Олимпиадное движение — уникальное явление в отечественной системе образования, которое позволило открыть сотни ярких «звездочек», чей путь в большую науку начался именно с побед на школьных соревнованиях. Об этом в беседе с «РГ» заявил председатель Российского совета олимпиад школьников, ректор МГУ академик Виктор Садовничий, комментируя сокращение перечня олимпиад, дающих льготы при поступлении.

Ранее Минобрнауки опубликовало приказ об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней. Речь идет о списке Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) — том самом, который упоминается в проекте правил приема в вузы на 2027/2028 учебный год. Там предлагается предоставлять право льготного поступления без вступительных испытаний (БВИ) только победителям олимпиад и лишь за 10–11-й классы. До сих пор такую льготу имели также призеры и участники соревнований в 8-м и 9-м классах.

Кроме того, число олимпиад, дающих льготы, сокращено с 83 до 60. Необходимость урезать количество интеллектуальных состязаний обсуждают не первый год. Одни считают, что это поможет установить баланс между олимпиадниками и стобалльниками ЕГЭ; другие рассчитывают, что сокращение затронет лишь олимпиады, не соблюдающие требования, и сделает движение прозрачнее; третьи — категорически против, поскольку для талантливых ребят из регионов это зачастую шанс попасть в вуз.

Комментируя ситуацию, Садовничий подчеркнул, что олимпиадному движению уже более 70 лет.

«Олимпиады позволили открыть сотни ярких "звёздочек", чей путь в большую науку начался именно с побед на школьных олимпиадах», — заявил ректор МГУ.

По его словам, общая задача сегодня — сделать все возможное, чтобы олимпиады под эгидой Российского совета олимпиад школьников оставались прозрачным и эффективным инструментом поиска талантов по всей стране.

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