Российский пятиклассник получил премию Кеосаяна за спасение малыша

Школьник из Чечни вытащил ребёнка из выгребной ямы и получил миллион рублей

Десятилетний пятиклассник Якуб Альвиев из Чечни получил премию имени Тиграна Кеосаяна после того, как помог спасти полуторагодовалого ребёнка, провалившегося в выгребную яму уличного туалета. Мальчика пришлось опустить вниз за ноги через узкое отверстие, поскольку взрослые физически не могли добраться до малыша.

Происшествие случилось 22 сентября в селе Кошкельды. Полуторагодовалый ребёнок случайно упал в уличный туалет во дворе частного дома. На крики его матери прибежали двое соседей, многодетный отец Адам и его знакомый Юсуп, пишет RT.

Мужчины пытались вытащить малыша самостоятельно, однако отверстие оказалось слишком узким. Пока взрослые искали способ добраться до ребёнка, ситуация становилась критической. По словам тёти Якуба Мархи Альвиевой, к тому моменту малыш уже начал тонуть. Тогда десятилетний школьник вызвался помочь сам.

«Сына соседки никто не мог достать, все варианты перепробовали. К тому моменту малыш уже начал тонуть. Мой племянник вызвался помочь», — рассказала она.

Мужчины взяли Якуба за ноги и осторожно опустили в отверстие. Школьник сумел дотянуться руками до малыша и схватить его. После этого взрослых попросили поднимать обоих, и ребёнка удалось вытащить на поверхность.

Сразу после спасения малыша искупала жена Адама, затем его передали родителям. Отец отвёз сына в больницу. О состоянии ребёнка после медицинского осмотра в исходном сообщении подробностей не приводится.

Поступок Якуба быстро стал известен в селе. Родители спасённого ребёнка поблагодарили семью школьника, а в школе в его честь организовали собрание. Директор учебного заведения Милана Арсамбиева вручила пятикласснику грамоту перед учениками в актовом зале.

По словам директора, Якуб хорошо учится, участвует в олимпиадах и отличается отзывчивостью.

«Он очень активный мальчик, отзывчивый, воспитанный, все эти качества в нём есть. Учится он хорошо, принимает участие в олимпиадах», — рассказала Арсамбиева.

Она также вспомнила, что школьник говорил о желании в будущем служить Родине и помогать людям.

В семье Якуб растёт с двумя старшими сёстрами. Четыре года назад его отец умер от сердечной недостаточности. Сейчас мать мальчика и трое детей живут вместе с Мархой Альвиевой.

«Я всегда говорю Якубу, что он у нас единственный мужчина. Он всегда всем готов помочь», — сказала тётя школьника. По её словам, родственники обсуждают возможность дальнейшего поступления Якуба в Суворовское училище.

За спасение ребёнка мальчика также отметили власти Чеченской Республики. Ему вручили грамоту и денежную премию от фонда Ахмата Кадырова.

Позднее Якуб стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Награду учредила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она ранее объясняла, что премия в размере 1 млн рублей предназначена обычным людям, которые спасают других, рискуя собой.

Тётя Якуба рассказала, что для мальчика награда стала большой честью. Сам школьник, по её словам, не считает, что сделал что-то необычное, и говорит, что готов помогать каждому, кому это потребуется.

Ранее такую же премию получил машинист бульдозера Владимир Загитов. Он спас двухмесячного ребёнка из горящего дома в Новосибирской области.

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