Рыба и шиповник: как уберечь себя от осенних простуд с помощью еды

С наступлением холодов и началом учебного года простуда становится массовой проблемой. Слабость, повышенная температура, заложенность носа и боль в горле могут надолго вывести из привычного ритма. Но есть еще один симптом, о котором говорят реже, – отсутствие аппетита. Часто к такому побочному эффекту относятся несерьезно, но от того, как человек питается в первые дни болезни, во многом зависит его восстановление. В такой период особое внимание стоит уделять рыбе: она легко усваивается, дает организму белок, важные витамины и микроэлементы и помогает поддержать силы, когда есть почти не хочется. Вместе с нутрициологом Вероникой Сергуниной «МК» разобрался, как правильно скорректировать рацион.

Почему во время болезни пропадает аппетит

Снижение аппетита при простуде – это защитная реакция организма. Когда иммунная система сталкивается с вирусом, все ресурсы направляются на борьбу с инфекцией, а переваривание тяжелой пищи требует дополнительной энергии, которая сейчас нужна для другого.

Также в ответ на воспаление организм вырабатывает особые сигнальные вещества – цитокины. Они помогают бороться с вирусом, но одновременно воздействуют на центр аппетита в головном мозге и подавляют чувство голода. Однако полностью отказываться от еды нельзя. При недостатке белка нарушается синтез антител и пищеварительных ферментов, снижается бактерицидная активность сыворотки крови. Без его достаточного потребления иммунная система работает хуже, и есть риск долгого восстановления.

Что есть в первую неделю болезни

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, в период болезни важно придерживаться постельного режима, диеты и обильного питья. В рацион нужно включать легкоусвояемые продукты, которые богаты витаминами. Во время болезни организм активно расходует белок, он участвует в строительстве иммунных клеток и антител. Восполнить его запас помогает белая рыба, она легко усваивается и не перегружает желудок. Нежирные сорта, такие как треска, минтай, пикша, хек, сайра, также дают организму витамины группы B, фосфор, йод и омега-3. Они участвуют в синтезе антител, в работе лейкоцитов и помогают снизить воспаление.

Вероника Сергунина советует выбирать щадящие способы приготовления, так как желудочно-кишечный тракт во время болезни работает в ослабленном режиме, поэтому грубая, жареная или тяжелая пища может вызвать дискомфорт. Оптимальными вариантами станут теплый рыбный бульон, мягкое суфле или паровые котлеты без жира, отварное или запеченное филе без масла и панировки.

В первые дни также подойдут овсяная, рисовая или манная каши на воде. Они обволакивают стенки желудка и не требуют активного переваривания, а мягкая текстура не раздражает горло. Кефир, йогурт без добавок и легкий творог поддерживают микробиоту кишечника, которая тоже страдает во время болезни. Запеченные овощи дают клетчатку в мягком виде, не вызывая тяжести. А для восстановления энергии можно включать в рацион простые углеводы, например, морсы, компоты без сахара: они быстро усваиваются и дают силы.

При этом стоит избегать копченой рыбы, консервов, острых соусов и газировок. Такие продукты раздражает слизистую, а жирная и жареная пища перегружает пищеварение.

Есть лучше понемногу, но часто: так организм получает энергию без перегрузки. Когда порции маленькие, желудок справляется с ними легче, а питательные вещества поступают равномерно в течение всего дня.

При простуде важно следить и за питьевым режимом. При легкой и средней тяжести болезни советуют выпивать 2-3 литра жидкости в сутки. Это может быть некрепкий чай, отвар шиповника или щелочная минеральная вода. Теплые напитки помогают выводить токсины, облегчают состояние при температуре и поддерживают слизистые оболочки. Если пить не хочется, лучше начинать с маленьких порций, но употреблять их каждые 1-2 часа.

Даже если аппетита нет, полностью отказываться от еды нельзя: организму нужны силы для борьбы с инфекцией. Доктор Вероника Сергунина рекомендует выбирать бульон без специй, ведь жидкая пища воспринимается легче всего. Можно начинать с нескольких ложек, а не целой тарелки. И обязательно пейте на протяжении всего дня, теплые напитки помогают и при температуре, и при общем недомогании.