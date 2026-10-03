Сильные дожди ударят по регионам Северного Кавказа

На 3 октября объявлены предупреждения о непогоде в ряде регионов России. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.
В Дагестане и Северной Осетии ожидаются сильные дожди, в горах — снег и мокрый снег. В Чечне и Ингушетии также прогнозируются сильные дожди, в горах — сильный снег.
В Пермском крае ожидаются сильные смешанные осадки: дождь, снег и мокрый снег. В Свердловской области 3 октября прогнозируются сильные осадки и установление временного снежного покрова.
Ранее синоптик сообщал, что в Москве 3 октября ожидается до плюс 11 градусов, ночью возможны заморозки. В Санкт-Петербурге — до плюс 16. В Новосибирске — до плюс 21.
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