Сильные дожди ударят по регионам Северного Кавказа

Синоптик Сафонов: в Дагестане и Северной Осетии ожидаются сильные дожди

На 3 октября объявлены предупреждения о непогоде в ряде регионов России. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

В Дагестане и Северной Осетии ожидаются сильные дожди, в горах — снег и мокрый снег. В Чечне и Ингушетии также прогнозируются сильные дожди, в горах — сильный снег.

В Пермском крае ожидаются сильные смешанные осадки: дождь, снег и мокрый снег. В Свердловской области 3 октября прогнозируются сильные осадки и установление временного снежного покрова.

Ранее синоптик сообщал, что в Москве 3 октября ожидается до плюс 11 градусов, ночью возможны заморозки. В Санкт-Петербурге — до плюс 16. В Новосибирске — до плюс 21.

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