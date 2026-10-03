Синоптик рассказал о погоде в Москве 3 октября

Синоптик Сафонов: в Москве 3 октября ожидается до плюс 11 градусов

В Москве в ночь на 3 октября ожидается плюс 3–5 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

Местами температура может опуститься до 0 градусов, возможны заморозки. По словам синоптика, будет переменная облачность вплоть до ясного неба, без осадков.

Днем при северном ветре до 7 метров в секунду температура в городе составит плюс 9–11. Ожидается солнечная погода.

В Московской области ночью ожидается плюс 1–6, днем — плюс 7–12. Атмосферное давление будет в районе 757–762 миллиметров ртутного столба.

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