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Общество 2071

СК устанавливает пострадавших при обрушении настила на станции Мытищи

Устанавливаются пострадавшие при повреждении настила на станции Мытищи

Устанавливаются пострадавшие при повреждении настила на станции Мытищи

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ выясняют круг пострадавших в связи с повреждением настила на станции Мытищи Ярославского направления. Об этом проинформировали в ведомстве.

Ранее в пресс‑службе Московской железной дороги сообщали, что повреждение платформы произошло во время высадки пассажиров из электропоезда, после чего настил оперативно восстановили. На тот момент сведений о пострадавших не поступало.

Как отмечается в публикации ведомства на платформе «Макс», сейчас следствие занимается установлением лиц, пострадавших при обрушении временного настила на станции Мытищи.

В МСУТ СК уточнили, что расследование уголовного дела, возбуждённого по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, продолжается. По данным следствия, в результате инцидента травмы получили несколько человек.

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