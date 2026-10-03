СК устанавливает пострадавших при обрушении настила на станции Мытищи

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ выясняют круг пострадавших в связи с повреждением настила на станции Мытищи Ярославского направления. Об этом проинформировали в ведомстве.

Ранее в пресс‑службе Московской железной дороги сообщали, что повреждение платформы произошло во время высадки пассажиров из электропоезда, после чего настил оперативно восстановили. На тот момент сведений о пострадавших не поступало.

Как отмечается в публикации ведомства на платформе «Макс», сейчас следствие занимается установлением лиц, пострадавших при обрушении временного настила на станции Мытищи.

В МСУТ СК уточнили, что расследование уголовного дела, возбуждённого по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, продолжается. По данным следствия, в результате инцидента травмы получили несколько человек.