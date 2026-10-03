Специалист спрогнозировал дожди в Сибири

В Новосибирске 3 октября ожидается до плюс 21 градуса, пройдет небольшой дождь

В Новосибирской области в ночь на 3 октября ожидается плюс 1–6 градусов, местами до плюс 12. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

Днем температура поднимется до плюс 16–21. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем осадков не прогнозируется.

Ветер будет юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Синоптик отметил, что регион находится под влиянием периферии теплого сектора циклона.

В Москве 3 октября ожидается до плюс 11 градусов, ночью возможны заморозки. В Санкт-Петербурге будет до плюс 16, без осадков.

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