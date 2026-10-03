Стало известно, какая ответственность грозит россиянам за ввоз ряда турецких лекарств

Вывоз из Турции популярных лекарств от простуды, содержащих псевдоэфедрин, может грозить уголовной ответственностью в России. Об этом РИА Новости заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.

По словам собеседника агентства, в составе некоторых препаратов, свободно продающихся в Турции, содержится псевдоэфедрин — вещество, оборот которого во многих странах находится под жестким контролем, так как оно может использоваться при производстве наркотиков. Российское законодательство в этом плане строже турецкого.

В частности, псевдоэфедрин содержится в составе популярных таблеток. Эфедрин и псевдоэфедрин отнесены к списку №4 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых ограничен в РФ.

Если в составе лекарства содержится псевдоэфедрин в концентрации более 10%, гражданину может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Мустафа Бегюрджю рекомендовал российским туристам обязательно проверять состав лекарств и действующие вещества перед покупкой, сверяться с российским законодательством перед возвращением в Россию.

Также стоит всегда иметь при себе рецепт на лекарство и квитанцию из аптеки. Таможенник может принять эти документы как доказательство того, что человек действительно принимает лекарства из-за болезни.

Эксперт подчеркнул, что наличие лекарства в открытой продаже в Турции не означает его свободный оборот в другой стране.

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