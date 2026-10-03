Стало известно, в какой стране пилот Flydubai попал под влияние экстремистов

Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что второй пилот из Омана, напавший на капитана самолёта Flydubai на рейсе из Дубая в Тель-Авив, долго находился в Сирии, где подвергся обработке экстремистской идеологией.

Напомним, что в минувшую среду самолёт эмиратской авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации, и в авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошёл инцидент.

По словам источников, помощник капитана на этом рейсе в основном проводил время за пределами султаната Омана, особенно в Сирии, где и подвергся обработке экстремистской идеологией. По их информации, власти Омана запретили пилоту работать в авиаотрасли из-за его экстремистских наклонностей, после чего он переехал в Эмираты.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали подробности о пилоте, напавшем на коллегу на рейсе Flydubai.