Татьяна Буланова рассказала о своей мечте

Певица Татьяна Буланова в беседе с KP.RU призналась, что мечтает жить на высоком этаже в небоскребе.

Она рассказала, что не хочет жить за городом, а мечтает о приобретении квартиры на высоком этаже в небоскребе.

«У меня мечта жить на каком-нибудь там 35-м этаже или там 28-м, не знаю, там 37-м, 41-м. Мне очень нравится вид на город», — поделилась певица.

Ранее модель и блогерша Анастасия Решетова призналась, что мечтает о деревенской жизни. Она поделилась, что сейчас ей гораздо больше по душе спокойный отдых подальше от городской суеты. Блогерша призналась, что мечтает завести свое хозяйство, причем хочет уехать от столицы еще дальше.

Ранее стало известно, что дочь певицы Глюкозы планирует построить свой собственный дом.

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