«У нас нет точного диагноза»: директор Кашпировского высказался о причинах смерти

Его директор Сергей Рудых рассказал об обстоятельствах последних дней жизни Кашпировского и опроверг появившиеся сообщения о том, что ранее Кашпировскому якобы делали операцию на сердце и диагностировали рак.

- Сергей, мои соболезнования. Пишут, что у Анатолия Михайловича остановилось сердце. Правильно?

- Нет, неправильно. Кто это пишет? Спросите у тех, кто пишет, они же всё знают. Я читаю и удивляюсь! Мы не знаем, что произошло. У нас нет точного диагноза и причины смерти! А СМИ знают лучше.

Три дня назад его госпитализировали, сильно упало давление. Он лежал в больнице. А сегодня утром его не стало. Что послужило причиной, мы пока не в курсе.

- Разве врачи сразу не говорят?

- Мы же не ночевали в больнице. В 6:45 позвонила медсестра и сказала. Теперь нужно получить консультацию врача, что произошло. Пока ещё ничего не знаем.

- Вы с ним когда в последний раз разговаривали?

- В четверг мы виделись. Я приезжал к нему.

- Как он себя чувствовал?

- Как может себя чувствовать человек, у которого низкое давление? Естественно, у него было недомогание.

- Только недавно мы с вами общались, вы говорили, что он хочет отойти от дел, заняться дочкой…

- Так он этим и занимался. У него всё было замечательно и чудесно.

- Еще летом поднялась шумиха, что Кашпировскому якобы сделали операцию на сердце, рак у него обнаружили…

- Ересь полнейшая! Не делали ему никакой операции на сердце! Откуда это берут, не знаю.

- Пока неизвестно, где пройдут похороны?

- Ещё пока не знаем, может, чуть попозже. Супругу ещё надо откачивать, от неё будет зависеть, где и что будет происходить. Ей самой плохо.

- Какие-то ещё родственники у Анатолия Михайловича есть?

- Из родственников только его супруга и маленькая дочка, которая ничем помочь не может. Сейчас занимаемся всеми вопросами, пока никакого решения по поводу похорон и прощания нет. Чуть позже…

- Похороны будут публичные? Народу ведь много придёт?

- Думаю, да.