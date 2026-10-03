Участника ShinyHunters задержали после взлома системы ФБР

Правоохранители нашли одного из хакеров ShinyHunters, причастных к атаке на ФБР

Правоохранительные органы Иордании задержали Саифа аль‑Дин Хадера, которого источники Reuters называют участником хакерской группировки ShinyHunters. По данным агентства, мужчина согласился помочь следствию после взлома системы ФБР и похищения данных сотрудников ведомства.

Reuters уточняет, что задержанный связан с атакой, которую ShinyHunters объявила 22 сентября. Тогда группировка заявила о получении сведений о заданиях ФБР и медицинских документах действующих и бывших сотрудников.

Собеседники агентства сообщили, что Хадер выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами и содействовать установлению других участников атаки. В ФБР не стали подтверждать или опровергать эти данные, но отметили, что уже начали взаимодействовать с партнерами для задержания некоторых подозреваемых.

Агентство обращает внимание, что расследование деятельности таких группировок, как ShinyHunters, Lapsus$ или Scattered Spider, осложняется отсутствием четкой структуры и нежеланием пострадавших организаций сотрудничать со следствием.

После объявления о взломе ShinyHunters перестала выходить на связь 29 сентября. На следующий день ее сайт в даркнете стал недоступен. Директор ФБР Кэш Патель ранее намекал, что некоторые члены группировки могут быть задержаны, однако официальных заявлений по этому поводу не делалось.

На момент публикации расследование продолжается.

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