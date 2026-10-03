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Общество 4875

Умер Анатолий Кашпировский

Скончался психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский

Скончался психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский
© Zamir Usmanov/ Russian Look/Global Look Press

Скончался известный советский и российский психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский, чье имя стало символом массовых сеансов «исцеления» в конце 80-х годов. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале 3 октября.

Ранее, в июле, сообщалось, что Кашпировского экстренно прооперировали после обнаружения злокачественной опухоли. Однако его директор Сергей Рудых в разговоре с «МК» опроверг эту информацию.

Он заявил, что никакой госпитализации и операции не было, а сам гипнотизер отменил ближайшие выступления не из-за болезни, а потому что решил посвятить время семье и маленькой дочери.

Анатолию Кашипровскому было 87 лет. Причина смерти пока не называется. Других подробностей также пока нет.

Скончался Анатолий Кашпировский — человек, который лечил страну через телеэкран

Скончался Анатолий Кашпировский — человек, который лечил страну через телеэкран

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