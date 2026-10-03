Уточнены правила проезда по Крымскому мосту

Инфоцентр, отслеживающий ситуацию на автоподходах к Крымскому мосту, разъяснил правила проезда транспорта.

Легковые автомобили с прицепом могут проехать по мосту при условии, что их общая технически допустимая максимальная масса не превышает 3,5 тонны. Соответствующее уточнение опубликовано в канале инфоцентра на платформе «Макс».

Также в инфоцентре обозначили правила для эвакуаторов: проезд разрешён только эвакуаторам категории «Б» (легковым либо легковым специальным), если они перевозят одну машину без прицепа.

По‑прежнему действует запрет на проезд по мосту электромобилей, гибридных автомобилей, а также грузовиков массой свыше 1,5 тонн и любых грузов.

Без ограничений по мосту могут двигаться легковые авто, микроавтобусы и автобусы. Грузовой транспорт направляется в Крым по альтернативному маршруту — через новые регионы.

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