Уволенный из-за служебного романа с подчиненной адмирал лишён рыцарского звания

Сообщается, что глава Королевского военно-морского флота Великобритании был лишён рыцарского звания после того, как он был уволен после заявлений о том, что у него был роман с младшей женщиной-офицером. Бен Ки был отстранён от должности первого морского лорда, поскольку расследование установило, что женатый отец троих детей «не соответствовал ожидаемым стандартам». Министерство обороны заявило, что расследование привело к прекращению его службы.

Ки, который стал первым морским лордом в истории, уволенным со службы, больше не может быть и адмиралом, но продолжит получать пенсию. Бен Ки подчеркнул: «Более чем через год после ухода в отставку я был проинформирован о результатах проверки, касающейся моего предыдущего поведения. Я полностью согласен с результатом и необходимостью подотчётности, особенно для тех из нас, кто занимал руководящие посты в вооружённых силах. Для меня было большой честью служить в Королевских военно-морских силах. Я глубоко сожалею о том, что произошло, и о том влиянии, которое мои действия оказали на других. Я по-прежнему очень благодарен своей семье и друзьям за поддержку, которую они оказывали мне на протяжении всего этого года».

Предполагается, что об их возможной связи стало известно после того, как муж женщины-офицера, не служивший в армии, подал жалобу в Министерство обороны. Ки обвинили в нарушении служебного устава, который строго запрещает сексуальные отношения между командирами и их подчинёнными. Как стало известно, муж младшего офицера считал, что к Бену Ки должны применяться те же стандарты, что и к его подчинённым. В 2016 году Ки был произведён в командоры ордена Британской империи, а в 2021 году — в рыцари-командоры ордена Бани. Он также был одним из кандидатов на пост следующего начальника штаба обороны. Теперь его лишили всех наград, и впервые за 500-летнюю историю Королевского военно-морского флота его первый морской лорд оказался под таким пристальным вниманием. Близкие к нему люди ранее заявляли, что они «шокированы» обвинениями в связи, а многие женщины-офицеры были разочарованы его поведением. Инсайдеры знают, что мистер Ки пытался «тихо» уйти в отставку после того, как предполагаемый роман был раскрыт, но заместитель начальника штаба обороны генерал Шэрон Несмит и министр обороны Джон Хили настояли на проведении расследования.

Ки был первым морским лордом с 2021 по май 2025 года, когда его сменил генерал Королевской морской пехоты Гвин Дженкинс. Получив образование в школе Бромсгроув в Вустершире, он поступил на службу в Военно-морской флот в 1984 году в качестве курсанта университета. Он получил квалификацию пилота вертолёта и старшего офицера по боевым действиям, а в качестве младшего офицера служил на различных фрегатах и эсминцах по всему миру. Его жена Элли ранее рассказывала о том, какое «бремя» служба на флоте может возлагать на семьи. Представитель Королевского военно-морского флота заявил: «Королевский военно-морской флот предъявляет к своим сотрудникам самые высокие требования в плане поведения. Любые заявления о неприемлемом поведении тщательно расследуются, и виновные понесут серьёзное наказание. Это включает в себя обращение в Комитет по конфискации имущества Кабинета министров для лишения государственных наград».