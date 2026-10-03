Врач раскрыл, для кого опасен COVID-19 на сегодняшний день

Врач заявил, что COVID-19 останется, но переносить его будут легче

Вирус COVID-19 мутировал и стал более заразным, но заболевание теперь проходит в легкой форме. Об этом ИС «Вести» рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Врач подчеркнул, что ни один вирус в мире не является безопасным.

«С COVID произошло то, что, в общем-то, мы говорили, предрекали еще в самом начале: что он будет мутировать, что он будет идти в сторону большей заразности, охватывать все больше людей и [будет] меньшей тяжести, потому что будет распространяться иммунитет… Мы будем болеть легко. Что, собственно, и происходит в большинстве случаев», — пояснил Мясников.

Он отметил, что инфекция по-прежнему представляет опасность для людей, входящих в группу риска, например, для пожилых, ослабленных, хронически больных и так далее.

Ранее врач геннадий Онищенко рассказал о характерных симптомах доминирующего варианта COVID-19 этого сезона.

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