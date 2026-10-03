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Общество 2427

Врач-сомнолог дал советы по подбору подушки для сна

Врач рекомендовал обращать внимание на материал и высоту при выборе подушки

Врач рекомендовал обращать внимание на материал и высоту при выборе подушки
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

При выборе подушки нужно обратить внимание на материал и высоту. Об этом в беседе с ИС «Вести» рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

При этом Кудинов отметил, что подушка не обязательно должна быть ортопедической. Он также не рекомендовал брать перьевую подушку, поскольку придется постоянно ее стирать, просушивать и сдавать в химчистку. 

«Поэтому лучше, чтобы она была из синтетических материалов. А высота подушки должна быть от плеча до уха, ... но мерить эту высоту нужно лежа на том матрасе, на котором вы спите», — сказал врач. 

Кудинов также рассказал о тяжелых одеялах, которые могут быть полезны людям с повышенной тревожностью. Их также производят из синтетических материалов, за счет чего их удобно стирать.

До этого инфекционист Елена Мескина рекомендовала менять подушку раз в два-три года. Она также посоветовала отказаться от перьевых подушек при наличии аллергии на перо и выбирать современные гипоаллергенные модели из синтетических материалов.

Мескина также назвала базовые правила ухода за подушками. 

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Автор:
Перу

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