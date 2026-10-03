Все мосты Киева снова открыли для транспорта

Украинское издание «Новости. Live» сообщило, что все мосты Киева вновь открыты для проезда. Согласно скриншоту городского приложения «Киев цифровой», ограничения будут действовать только во время воздушной тревоги.

Южный мост уже доступен для движения, но после сигнала тревоги его будут временно перекрывать примерно на 15 минут в направлении с правого берега на левый. Подольский мостовой переход также будут закрывать примерно на 15 минут после тревоги, но с левого берега на правый. Дарницкий и Северный мосты, а также мосты Метро и Патона открыты без ограничений.

Ранее, утром 2 октября, Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве автожелезнодорожного моста через Днепр, который использовался для логистических поставок военных грузов в интересах группировок ВСУ в Донбассе. В ночь на 3 октября российские силы нанесли удар по Северному автотранспортному мосту через Днепр, обеспечивавшему переброску украинских войск.

В течение двух дней в Киеве наблюдались серьёзные транспортные проблемы. Вечером 2 октября движение в городе было парализовано. После ударов по переправам власти полностью закрыли Южный мост и ограничили движение ещё по двум. В городе образовались пробки, выросли цены на такси, маршруты общественного транспорта пришлось изменить. Жители стали массово уезжать, а количество свободных квартир для аренды резко увеличилось.

Ранее МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев, предупредив о продолжении массированных ударов возмездия.

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