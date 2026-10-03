Выяснились детали последних дней Кашпировского: в больницу попал во вторник

Анатолий Кашпировский скончался после госпитализации в ММНКЦ имени Боткина. Туда его госпитализировали во вторник, 29 сентября, из его квартиры на Митинской улице.

Недомогание знаменитого экстрасенса началось не вчера. «МК» сообщал в ноябре 2025 года, что Анатолия Михайловича госпитализировали с подозрением на микроинсульт. Он летел со своей спутницей в Стамбул, но в аэропорту Внуково ученому стало плохо непосредственно перед выходом на посадку. Тогда медикам удалось стабилизировать состояние Кашпировского.

А во вторник вечером у 87-летнего целителя резко упало давление – тонометр показал 80 на 50. Помощница Елена организовала его госпитализацию. Однако спасти пожилого пациента не смогли.