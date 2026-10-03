Заморозки возможны в столице из-за низких температур

Москва и область находятся на периферии антициклона, в столице прогнозируют заморозки. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

По его словам, давление достаточно высокое для Москвы, но само по себе оно не представляет опасности для метеозависимых. В течение дней прогноза оно будет слабо падать — на 1–3 миллиметра ртутного столба в сутки.

Из-за эффекта выхолаживания в ночные и утренние часы температура приближается к 0, наблюдаются заморозки. Разница между максимальной и минимальной температурой за сутки составляет около 10 градусов.

В низинах возможны туманы с видимостью до 500 метров. Днем погода способствует рассеиванию вредных примесей. Синоптик советует наслаждаться осенью и листопадами.

Читайте также:

Беженцев начали вывозить в страну, охваченную войной

На разрушенной в 2011 году АЭС начали новый этап работы