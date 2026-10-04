Алкоголь и домашнее варенье – плохие подарки: чего ждут педагоги в День учителя

Каждый год мы с друзьями… обсуждаем подарки к Дню учителя. В Госдуме дежурно призывают увеличить лимит на презенты педагогам с допустимых 3000 рублей «хотя бы» до 10 тысяч: мол, вы видели, сколько все стоит? В родительских чатах смятение, которое доходит до того, что всем требованиям и советам не соответствует ни одна молекула в галактике. Путаницы добавляют «эксперты по крутонам» и светскому этикету: если верить их словам, получается, что почти ничего нельзя подарить, не выходя за рамки хорошего вкуса.

Если начать с формальностей, то подарок учителю от ученика или родителей действительно не должен стоить дороже 3000 рублей: это норма Гражданского кодекса. Хотя стоит подчеркнуть: лимит установлен на один подарок от одного человека. Превышать его единолично лучше не надо, и чеки лучше припрятать и сохранять некоторое время.

Несколько лет подряд перед Днем учителя проводятся опросы на оригинальную тему: «А что бы вы хотели получить/подарить?» И всякий раз такие мини-исследования демонстрируют разрыв в области пожеланий и реальности.

В 2026 провели даже два опроса: на группах в 3000 и 9500 учителей. Выяснилось, что 51% педагогов хотели бы получить практичный подарок для работы в школе. А 42% опрошенных скорее выбрали бы сертификат, еще 12,7% — подарок «по хобби». При этом подавляющее большинство «учительских респондентов», 86%, сказали, что им очень важны слова благодарности, которыми в праздник можно и ограничиться. А материальную сторону главной назвали всего 4% учителей.

А теперь к реальности – у нее статистика совсем другая. Цветы на День учителя получают 89% учителей (но хотели бы их получить только 60%). Сладости несут тоннами, ой, то есть их дарят 75% учителей. А хотели бы получить такие десерты только 13% – получается впечатляющий разрыв в 62 процентных пункта. Одежду и аксессуары считают неудачным и неуместным подарком 70% опрошенных. В антирейтинги даримого также угодили продуктовые корзины с деликатесами (и вообще продукты), домашняя выпечка, косметика и парфюмерия без учета и знания личных вкусов. Таким совокупным мнением поделились 58% респондентов-учителей.

В прошлом году тоже проводили масштабный опрос на сходную тему – свои мощности задействовало рекрутинговое агентство. Но там зашли с другого конца и спрашивали: что из подарков, который были преподнесены, больше порадовало? О хороших подарках высказывались более 3000 учителей из 81 региона страны.

Самой желанной назвали «нематериальную благодарность» 38% педагогов: им дороже всего внимание учеников. А 25% респондентов отдельно вспомнили еще и поддержку, признание выпускников из классов прошлых лет. Сертификаты и в этом случае выступили в лидерах. Но чаще всего на практике, по словам педагогов, 72% из них получали цветы, 53% – конфеты, 40% – открытки.

Картина, как ни взгляни, печальная. Особенно если учесть, сколько сил, энергии и нервов вкладывают в такие подарки родительские комитеты и отдельно взятые мамы. «МК» попросил выступить в роли арбитра по подаркам эксперта в области хороших манер и этикета, доцента отделения международного взаимодействия московского университета Илью Волобова.

– Главная примета правильного подарка – это его уместность, – считает Илья. – И личный, индивидуальный подход. С одной стороны, рекомендуемый в таком случае подарок – это книга по профилю предмета, альбом по искусству, хорошая канцелярия, блокнот, ручка, чайная пара, набор чая или кофе, элитные сладости из кондитерской… Но подарок обратится в неприличный, неприятный сюрприз, если у человека аллергия на мед, или очень плохое зрение, или сахарный диабет. Книги сейчас тоже предпочитают не читать, а слушать в аудиоформате, и нередко. Поэтому, если дарится какая-то вещь или продукт, необходимо разведать информацию: нужно ли, уместно ли будет дарить? Если по каким-то причинам этого узнать не удается, тогда лучше действительно нематериальное. Отлично работают подарки-эмоции: видеопоздравление от класса, стихи, песня, открытка с теплыми словами от всех. Рисунок или поделка ученика — вообще вне конкуренции, подарок для учителя на все времена.

Что нельзя дарить ни в коем случае – это грубое нарушение этикета?

Деньги в конверте. Предметы роскоши. Бытовую технику. Также учителям не дарят слишком личные вещи – парфюм, косметику, одежду, белье, украшения: это воспринимается как вторжение на чужую территорию, это неприлично. Алкоголь – точно мимо. Торт или коробка конфет, чайный набор и огромный букет – подарки, которые могут вызвать раздражение, особенно у педагогов со стажем. Это уже не сюрприз, а день сурка получается…

Сертификаты в магазин или SPA – те же деньги, только замаскированные, которые дарить не «бонтонно». Но сейчас многим нашим людям не до церемоний – сертификаты дарят не только друзьям. Но опять же подарок допустим, если даритель уверен: карточка точно порадует, она будет востребована и к месту.

Не последнюю роль в создании праздничной атмосферы играет не что дарить, а как. Вот тут родителям нужно обязательно подготовить, научить ребенка. Чтобы он, входя в класс, не пробурчал себе под нос: «Пздрвляю, Марьванна», швыряя подарочный пакет на подоконник. Или, напротив, не несся с букетом так радостно, что «уронил» учителя (это не фантазия, а случаи из реальной педагогической практики).

По правилам хорошего тона, подарок на праздник лучше вручать с глазу на глаз, в неформальной обстановке, подготовив небольшой набор искренних слов (их можно дома прорепетировать). И лучше не в классе, а после уроков или в школьном коридоре между уроками. От класса, по этикету, достаточно одного подарка.

Если праздник на носу, а вы все еще сомневаетесь, – деликатно спросите учителя о предпочтениях или выберите нейтральную практичную вещь (набор хороших ручек, бумагу или карандаши для кабинета, маленький органайзер для канцелярских принадлежностей и др.). Тогда подарок станет знаком уважения, а не поводом для неловкости. И учителю приятно, и родители довольны.

По нашей просьбе П