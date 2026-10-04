Анатолия Кашпировского похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев.

«Дата похорон совпадает с датой прощания. Место захоронения уже известно, это Троекуровское кладбище», — сообщил Мамаев.

Ранее семья психотерапевта не планировала раскрывать место погребения.

Анатолий Кашпировский умер в субботу, 3 октября, в Боткинской больнице. Ему было 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Анатолий Кашпировский родился в 1939 году в селе Ставница Украинской ССР. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт. Широкую известность ему принесли выступления на Центральном телевидении. Цикл передач «Сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» начали транслировать в 1989 году. Во время эфиров он проводил сеансы для зрителей через экран телевизора.

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