Депутат назвала главный фактор для получения достойной пенсии

Главный фактор достойной пенсии заключается в официальной работе. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С самого первого дня следует работать только вбелую, даже начиная с подработок, только вбелую через заключение трудового договора и добиваться того, чтобы работодатель выплачивал все страховые взносы. В этом случае пенсия начинает формироваться с первого дня трудовой деятельности», — отметила Бессараб.

Депутат рассказала о способах контроля. Граждане могут отслеживать коэффициент и формирование пенсии через личный кабинет на сайте Социального фонда России. Пенсия формируется из белых взносов при хорошей заработной плате. Это не требует усилий со стороны работника. Если сумма не устраивает, гражданин может сформировать долгосрочные пенсионные сбережения при помощи государства. В этом случае государство поможет дополнительно собрать 360 тысяч рублей. С учётом инфляции и индексации такие вложения будут постоянно повышаться.

Социальный фонд России объединяет функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Граждане России имеют право на страховую пенсию при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Программа долгосрочных сбережений позволяет гражданам добровольно копить на пенсию с софинансированием со стороны государства.

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