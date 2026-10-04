Эффект «Оземпика»: рестораны США перекраивают меню из-за падения аппетита

Ресторанный бизнес и крупнейшие сети быстрого питания в США столкнулись с масштабным падением среднего чека и объемов заказов из-за взрывного роста популярности препаратов для снижения веса класса GLP-1, таких как «Оземпик» и «Вегови», сообщает издание Fast Company. По оценкам отраслевых аналитиков, медикаменты подавляют аппетит уже примерно у каждого девятого взрослого жителя страны (около 30 миллионов американцев), что вынуждает заведения общепита спешно пересматривать рецептуры и концепцию подачи блюд.

Посетители на курсе инъекций практически отказываются от десертов, газировки, тяжелых жирных соусов и традиционно гигантских порций, заказывая лишь треть от своего прежнего рациона. В ответ на изменившиеся пищевые привычки такие гиганты, как McDonald’s, Subway, Chipotle и Burger King, начали массово вводить альтернативные опции: высокобелковые боулы, легкие белковые конверты (Protein Pockets), мини-бургеры и возможность заказывать порцию отварного или запеченного филе птицы без углеводных гарниров.

Помимо фастфуда, перестраиваются и заведения классического формата, заменяющие сытные вторые блюда форматом тапас, микро-закусок для совместного заказа и специализированных разделов «легкого питания». Рестораторы признают, что структурный сдвиг вкусов потребителей необратим, и для сохранения выручки заведениям приходится продавать меньший объем еды, но с акцентом на высокую питательную плотность и качество ингредиентов.

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