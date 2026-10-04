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Общество 1657

Экономия до славы: Сталлоне мылся в одежде ради выживания в Нью-Йорке

Звезда фильма «Рокки» вспомнил крайнюю нищету и стирку прямо в душе

Звезда фильма «Рокки» вспомнил крайнюю нищету и стирку прямо в душе
Photographer: © IMAGO/EGBN News Source: www.imago-images.de Credit: Global Look Press City: New York State/Prov.: United States of Ame Country:

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о периоде тяжелой бедности в начале 1970-х годов в Нью-Йорке, когда ему приходилось принимать душ прямо в одежде, чтобы экономить центы на общественных прачечных, передает радиостанция WFMD. Воспоминаниями о быте до грандиозного успеха картины «Рокки» 78-летний артист поделился в канун 50-летнего юбилея культовой франшизы.

По словам актера, в юности он арендовал крошечную комнату размером с тюремную одиночную камеру, делил санузел с десятью соседями и зарабатывал всего 34 доллара в неделю билетером в кинотеатре. Когда ему удавалось раздобыть кусок мыла, он намыливал рубашку, брюки, белье и носки прямо на себе под струями воды, так как посещение прачечной самообслуживания было для него непозволительной роскошью.

Сталлоне признался, что его супруга до сих пор считает эти привычки шокирующими, однако в те годы это было единственным способом выжить и сохранить опрятный вид перед кастингами. Рацион артиста тогда составляли сырые яйца и творог, а главным стимулом не сдаваться оставалась непоколебимая вера в актерское признание.

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Автор:
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