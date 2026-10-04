HR-директор назвала главные ошибки при переговорах о повышении зарплаты

К переговорам о повышении зарплаты необходимо готовиться как к полноценным рабочим встречам, поскольку тщательная подготовка в этом случае важнее самого диалога. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор по персоналу Дарья Кудрявцева.

«Самой частой ошибкой сотрудников, которые приходят просить повышения, становится недостаточный объём аргументов. Рассчитывать, что сам факт хорошей работы обеспечит прибавку к зарплате, особенно в период кризиса, не стоит», — отметила Кудрявцева.

По словам специалиста, аргументы из личной жизни, такие как рост расходов или ипотека, не убеждают работодателя. Вместо этого она рекомендовала оперировать конкретными рабочими достижениями за последние полгода-год: ростом продаж, запуском новых направлений или сокращением сроков выполнения задач.

Кудрявцева также посоветовала заранее определить желаемый уровень дохода и сверить его с рыночными предложениями, избегая расплывчатых формулировок. Обсуждать пересмотр зарплаты эксперт предложила после заметных результатов или перед планированием бюджета. В случае отказа она рекомендовала выяснить причины и зафиксировать письменно условия, при которых компания сможет вернуться к этому вопросу в будущем.

Пересмотр заработной платы в компаниях традиционно привязан к результатам ежегодной оценки эффективности или к завершению финансового года. В периоды экономической нестабильности бизнесы часто оптимизируют расходы, в том числе фонды оплаты труда. В таких условиях инициатива о повышении требует от сотрудника не только демонстрации личной эффективности, но и понимания текущих финансовых возможностей работодателя, а также подготовки альтернативных вариантов на случай отказа.

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