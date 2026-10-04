Исследователи назвали два пика старения иммунной системы

Учёные из Медицинской школы Duke-NUS выявили два периода жизни, в течение которых иммунная система человека претерпевает особенно заметные изменения, — примерно в сорок лет и после шестидесяти. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав почти 3 млн 800 тысяч иммунных клеток у 1828 здоровых людей, чей возраст составлял от девятнадцати до девяноста семи лет. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследование показало, что иммунная система стареет неравномерно, и периоды более быстрых изменений могут приходиться на разные этапы жизни человека. Первый выраженный рубеж наблюдался примерно в сорок лет: в этот период особенно сильно менялась активность CD4 Т-клеток, то есть иммунных клеток, которые координируют работу других компонентов иммунной системы.

После шестидесяти лет происходила новая волна изменений, на этот раз с заметным участием CD8 Т-клеток, способных уничтожать инфицированные и аномальные клетки. Как рассказали учёные, одновременно с возрастом снижалась активность ряда базовых функций иммунных клеток, включая считывание генетической информации и производство белков, при этом усиливались процессы, связанные с воспалением.

Специалисты обнаружили и различия между мужчинами и женщинами: многие изменения происходили у обоих полов, однако их время и динамика могли отличаться. Например, некоторые изменения активности CD8 Т-клеток у мужчин проявлялись раньше, тогда как у женщин продолжали усиливаться позднее. Исследователи также проанализировали химические изменения ДНК у семисот двадцати девяти участников и создали модели, способные оценивать возраст человека по активности иммунных клеток. Но эти своеобразные биологические часы пока не позволяют определить, насколько здорово человек стареет или заболеет ли он в будущем. Кроме того, в рамках исследования изучались исключительно иммунные клетки крови, что накладывает определённые ограничения на интерпретацию полученных результатов.

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