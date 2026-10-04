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Общество 5212

Известная супермодель в пиджаке на голое тело пришла на показ

Супермодель Кара Делевинь в пиджаке на голое тело пришла на показ в Париже

Супермодель Кара Делевинь в пиджаке на голое тело пришла на показ в Париже
фото Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в откровенном образе пришла на показ бренда Tom Ford, который проходил в рамках Недели моды в Париже. Снимки опубликовал Page Six.

Делевинь для своего образа выбрала вельветовый костюм фиолетового цвета и такие же лодочки. При этом она надела пиджак на голое тело. В качестве акссесуаров модель выбрала солнцезащитные очки и бордовый клатч.

До этого блогерша Оксана Самойлова в топе и ультракоротких шортах посетила неделю высокой моды в Париже.  

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Автор:
Париж