Как не изменить школе: свои секреты верности раскрыли самая юная и самая опытная из педсостава

Далеко не каждый обладатель педагогического диплома способен полюбить школу сам и сделать так, чтобы она полюбила его в ответ. Что именно, помимо непосредственного знания своего предмета, превращает выпускника педвуза в учителя, которого любят ученики, ценит школа и уважают родители. Мы попросили ответить на этот вопрос двоих коллег, у первой из которых ко Дню Учителя стаж в школе почти полвека, а у второй — один месяц и пять дней.

Главное — найти свой путь

Словесник Марина Анатольевна Зудова — истинный ветеран педагогики, не изменяла школе с 1979 года. Рассказывает, что шла к профессии с ранней юности.

- Работала вожатой, секретарем комсомольской организации, это хоть и не засчитывается в педагогический стаж, но, по сути, та же работа с детьми и подростками школьного возраста. Полтора года отработала в РОНО, все остальное время школа.

- Говорят, что лицо школьника меняется. Вы, как никто, можете это знать. Со скоростью в сколько поколений меняются дети?

- Я пришла в свою 1512 школу, когда она была гимназией. Потом она на более чем десятилетие стала обычной общеобразовательной школой. А сейчас я с радостью вижу, что наш уровень возвращается к гимназии. Так как у московских школьников появилась возможность с 7-го класса обучаться в предпрофильных классах, где идет более глубокая подготовка по выбранным ими предметам. Ученики, которым удалось туда попасть по хорошим результатам проверочных работ, более мотивированы. И родители сегодня стали больше уважать педагогов своих детей, чем в нулевых.

- Марина Анатольевна, а давайте зайдем с неожиданной стороны: кто из учеников больше всего не любит ваш предмет?

- Даже в «Математической вертикали» есть те, кто с интересом участвует в олимпиадах по русскому языку и леитратуре. А для этого требуется не программный материал, а более глубокие знания по предмету.

- Вы столько лет отдали школе, наверняка есть выпускники, которыми вы гордитесь?

- Я не столько горжусь, сколько каждый раз радуюсь. Ведь успех — достижение временное, главное, чтобы ребята нашли себя в жизни, свое призвание и свой истинный путь. К примеру, один мой ученик, поступивший на филологический факуультет ВШЭ, писал дипломную работу о влиянии японской мультипликации на современную французскую литературу, а в итоге стал разработчиком вебсайтов и видит в этом реализацию своего творческого потенциала. Приятно и важно, когда ученики с тобой советуются. К примеру, одна моя ученица, собиравшаяся поступать в МГИМО, дошла до заключительного этапа ВОШ (Всероссийской олимпиады школьников) по русскому языку и по истории, а заключительный этап обеих выпал на один день. И хотя мне было очень обидно, так как она прекрасно знала мой предмет, я твердо сказала, что ей надо писать историю. Понимаю, что это важно для ее планов.

- Профессия учитель — это...? Возможно ли уложить столько лет, опыта и отданных ученикам знаний и души в одно предложение?

- Учитель — это тот, кто подтверждает свое мастерство изо дня в день. Где вы еще найдете такую работу, где каждый урок — твой бенефис? Спустя десятилетия мне, конечно, легче, но было время когда я по 6 часов готовилась к одному уроку. Но все равно на уроках важны экспромт и импровизация.

- По 6 часов к каждому уроку?! А сколько у вас уроков в день?

- Это зависит от нагрузки каждого учителя. Сейчас у меня 6-7 уроков каждый день.

- Что нужно, чтобы стать хорошим учителем?

- Почувствовать, что это твое. Безусловно, интерес к предмету и любовь к детям приведет вас в школу.

«Первые дни — самые запоминающиеся»

Эвелина Владимировна Шишкова ко Дню Учителя отработала в школе один месяц и пять дней. Но ее ответственности и педагогической мудрости уже можно позавидовать. Вечером выходного дня накануне профессионального праздника мы застали молодого учителя за уроками: она готовилась к новому учебному дню.

- Эвелина, почему вывыбрали эту профессию?

- Моя мама — учитель информатики в школе, где я сама училась. Я видела, каково быть учителем на практике, и в школе, и дома — учительскому стажу моей мамы лет столько же, сколько и мне — 23. Поэтому мой выбор профессии точно осознанный. В МПГУ, где я училась, я получила специальность не только преподавателя начальной школы, но и английского языка. В школе, куда я вышла на работу, веду младшеклассников и руковожу 2-м классом.

- То есть, вы ведете все предметы, которые изучают в младшей школе?

- Все, кроме рисования, музыки, физкультуры и английского. И это очень правильно. Разные учителя предлагают ученикам разные подходы, что очень поможет им в средних классах, где все учителя будут предметники.

- Из предметов для самых маленьких что, на ваш взгляд, детям сложнее всего?

-Думаю, что математика. Детям пока что сложнее всего дается устный счет от одного до ста.

- Есть ли что-то, что вызывает у вас затруднения на работе?

Пока что нет затруднений. Дети хорошие, родители тоже. Если вдруг какие-то сложности в учебном процессе, то не зря же я пять лет в вузе методики изучала. Всегда соориентируюсь: у нас гибкий подход к обучению и мы всегда доводим ученика до полного понимания темы. Учитель — это не только тот, кто идеально знает свои предметы, но и тот, кто умеет ответить ребенку на любой вопрос, а также вернуться к теме, которую мы сейчас проходим.