Какой сегодня праздник: 4 октября 2026 года

4 октября 2026 года — 277-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 88 дней. Этот день богат на профессиональные, международные и церковные праздники, а также на важные исторические события. Рассказываем, что отмечают в России и мире 4 октября.

Праздники в России сегодня: 4 октября 2026 года

День космических войск России — праздник специалистов, которые отвечают за запуск космических аппаратов военного назначения и управление ими, предупреждение о ракетных угрозах и контроль космического пространства. Дата выбрана в честь 4 октября 1957 года — дня запуска первого искусственного спутника Земли.

— праздник специалистов, которые отвечают за запуск космических аппаратов военного назначения и управление ими, предупреждение о ракетных угрозах и контроль космического пространства. Дата выбрана в честь 4 октября 1957 года — дня запуска первого искусственного спутника Земли. День войск гражданской обороны России — профессиональный праздник сотрудников подразделений гражданской обороны МЧС. Эти специалисты занимаются предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, спасательными работами, эвакуацией населения и обеспечением безопасности людей при крупных авариях и стихийных бедствиях.

— профессиональный праздник сотрудников подразделений гражданской обороны МЧС. Эти специалисты занимаются предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, спасательными работами, эвакуацией населения и обеспечением безопасности людей при крупных авариях и стихийных бедствиях. День работника электронной промышленности России — праздник специалистов, которые занимаются разработкой, производством и обслуживанием электронных компонентов, приборов и оборудования. Электронная промышленность включает производство микросхем, средств связи, вычислительной техники, систем управления, оборудования для транспорта, медицины, космической отрасли и других сфер.

— праздник специалистов, которые занимаются разработкой, производством и обслуживанием электронных компонентов, приборов и оборудования. Электронная промышленность включает производство микросхем, средств связи, вычислительной техники, систем управления, оборудования для транспорта, медицины, космической отрасли и других сфер. День московского такси — профессиональный праздник работников таксомоторной отрасли столицы. История московского такси начинается в начале XX века: первые автомобили с надписью «Извозчик» появились на улицах Москвы ещё до революции, а после формирования советской системы городского транспорта такси стало частью повседневной жизни жителей столицы.

Международные праздники сегодня: 4 октября 2026 года

Всемирный день животных — международная дата, посвящённая защите животных. Её учредили в 1931 году на конгрессе сторонников движения в защиту природы. В этот день проходят экологические акции, выставки и просветительские мероприятия.

— международная дата, посвящённая защите животных. Её учредили в 1931 году на конгрессе сторонников движения в защиту природы. В этот день проходят экологические акции, выставки и просветительские мероприятия. Всемирная неделя космоса — международная акция, посвящённая изучению космоса. Она проходит с 4 по 10 октября. Начало акции связано с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году, а завершение — с подписанием в 1967 году Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космоса.

Кроме того, в мире 4 октября отмечают День независимости Лесото, а в Швеции — День булочек с корицей. Фото: Никита Попов

Какой сегодня церковный православный праздник: 4 октября 2026 года

По православному календарю 4 октября (21 сентября по юлианскому календарю) отмечается Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

В этот день совершается память:

священномученика Иерофея Афинского (I век);

апостола от 70-ти Кодрата (около 130 года);

воспоминание обретения мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1752 год);

преподобного Даниила Шужгорского (XVI век);

преподобного Иосифа Заоникиевского (1612 год);

священномучеников Ипатия, епископа и Андрея, пресвитера (около 730—735 годов);

святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских;

мучеников Евсевия и Приска;

священномучеников Александра Федосеева, Алексия Стабникова, Константина Широкинского, Иоанна Флёрова, пресвитеров (1918 год);

преподобномученика Маврикия (Полетаева) и с ним мученика Василия Кондратьева (1937 год);

священномучеников Валентина Никольского, Александра Белякова, Иоанна Лазарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна Никольского, пресвитеров (1937 год);

священномученика Иоанна Быстрова, пресвитера (1938 год);

священномученика Василия Крымкина, пресвитера (1942 год).

Что можно и нельзя делать сегодня: 4 октября 2026 года

4 октября 2026 года — воскресенье, 277-й день года. По народному календарю это Кондрат да Ипат (Кондратьев день, Замолотки, Дворы). Православные вспоминают апостола от 70-ти Кодрата Афинского и священномученика Ипатия, епископа Ефесского. В старину верили: негатив, произнесённый в этот день, возвращается втройне, а всё хорошее — сторицей. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать 4 октября 2026 года.

Что можно и нужно делать сегодня: 4 октября 2026 года

Трудиться до седьмого пота. Усердная работа в этот день, по поверьям, обеспечивает богатство и удачу в хозяйстве на весь год. Тот, кто потрудился на славу, весь следующий год проживёт в достатке и радости.

Усердная работа в этот день, по поверьям, обеспечивает богатство и удачу в хозяйстве на весь год. Тот, кто потрудился на славу, весь следующий год проживёт в достатке и радости. Разбрасывать золу по огороду и удобрять землю навозом. Это сулило щедрый урожай в следующем сезоне. Золу наши предки наделяли силой солнечного света.

Это сулило щедрый урожай в следующем сезоне. Золу наши предки наделяли силой солнечного света. Быть максимально дружелюбным и приветливым. Доброта в этот день предвещала финансовые успехи. Старались совершить как можно больше добрых поступков — всё хорошее, сделанное в этот день, возвращается сторицей.

Доброта в этот день предвещала финансовые успехи. Старались совершить как можно больше добрых поступков — всё хорошее, сделанное в этот день, возвращается сторицей. Задобрить домового. Оставить в укромном уголке кухни немного каши или сладостей. Считалось, что после этого домовой станет благосклоннее и будет помогать по дому.

Оставить в укромном уголке кухни немного каши или сладостей. Считалось, что после этого домовой станет благосклоннее и будет помогать по дому. Девушкам, мечтающим о замужестве, наводить порядок в доме. Чистота в избе помогает быстрее найти суженого. Свахи в это время примечали, кто из девушек не боялся грязной работы. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин

Чистота в избе помогает быстрее найти суженого. Свахи в это время примечали, кто из девушек не боялся грязной работы. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин Провести время с семьёй и проявить заботу о близких. Спокойное семейное общение воспринималось как важная часть укрепления домашнего лада перед зимой.

Спокойное семейное общение воспринималось как важная часть укрепления домашнего лада перед зимой. Ритуал на богатство. Взять монету в левую руку, подуть на неё и положить в карман. Носить монету там нужно семь дней. После её убирали в кошелёк и никогда не тратили.

Взять монету в левую руку, подуть на неё и положить в карман. Носить монету там нужно семь дней. После её убирали в кошелёк и никогда не тратили. Ритуал на любовь. Чтобы мужа к себе навсегда «прилепить», женщина варила густую кашу с мёдом, заговаривала её. Часть съедала сама, остальное отдавала мужчине.

Чтобы мужа к себе навсегда «прилепить», женщина варила густую кашу с мёдом, заговаривала её. Часть съедала сама, остальное отдавала мужчине. Руководителям и предпринимателям — угостить коллектив. Традиционно принято угощать подчинённых овсяной кашей, пирогами и хорошим алкоголем. Перед застольем следует произнести заговор: «Молотильщикам — каши горшок, а хозяину — хлеба ворошок». Это приведёт предприятие к успешному завершению проекта и прибыли.

Что нельзя делать сегодня: 4 октября 2026 года

Лениться и бездельничать. Это главный запрет дня. Праздность грозила потерей всего нажитого и финансовыми проблемами. Предки старались усердно трудиться, чтобы не привлечь злые силы.

Это главный запрет дня. Праздность грозила потерей всего нажитого и финансовыми проблемами. Предки старались усердно трудиться, чтобы не привлечь злые силы. Сплетничать и распространять слухи. По поверью, сплетник мог лишиться слуха или сам стать жертвой пересудов.

По поверью, сплетник мог лишиться слуха или сам стать жертвой пересудов. Ссориться, ругаться и провоцировать конфликты. Негатив, произнесённый в этот день, возвращается втройне. Раздоры способны обернуться затяжными семейными и хозяйственными проблемами. Особенно избегали конфликтов с близкими и родственниками.

Негатив, произнесённый в этот день, возвращается втройне. Раздоры способны обернуться затяжными семейными и хозяйственными проблемами. Особенно избегали конфликтов с близкими и родственниками. Надевать и примерять чужие вещи, особенно обувь. Считалось, что так можно перенять чужие проблемы, болезни и несчастья, сбиться с собственного пути.

Считалось, что так можно перенять чужие проблемы, болезни и несчастья, сбиться с собственного пути. Давать и брать деньги в долг. Возвращать долги, взятые на Кондрата да Ипата, будет особенно сложно. Не советовали также отдавать и принимать деньги вечером — можно потерять доход.

Возвращать долги, взятые на Кондрата да Ипата, будет особенно сложно. Не советовали также отдавать и принимать деньги вечером — можно потерять доход. Совершать необдуманные крупные покупки. Поспешно купленная вещь не принесёт пользы и обернётся лишними расходами, прослужит недолго.

Поспешно купленная вещь не принесёт пользы и обернётся лишними расходами, прослужит недолго. Откладывать деньги «на чёрный день». Это могло привести к тому, что отложенное пропадёт.

Это могло привести к тому, что отложенное пропадёт. Шить и вышивать после заката. По поверью, так «зашиваешь» свою судьбу.

По поверью, так «зашиваешь» свою судьбу. Девушкам и женщинам — есть до заката. Считалось, что вместе с пищей проглатывались молодость и красота.

Считалось, что вместе с пищей проглатывались молодость и красота. Ходить в баню. Верили, что это может обернуться недомоганием и проблемами со здоровьем.

Верили, что это может обернуться недомоганием и проблемами со здоровьем. Менять причёску, стричь волосы или резко менять внешний образ. Чтобы не навлечь неприятности.

Чтобы не навлечь неприятности. После полудня без необходимости выходить из дома. Считалось, что такая прогулка может обернуться бедой.

Считалось, что такая прогулка может обернуться бедой. Ходить в лес поодиночке и с маленькими детьми. По поверьям, в этот день лешие особенно буйствуют, нечистая сила ищет детей и прячет в чаще.

По поверьям, в этот день лешие особенно буйствуют, нечистая сила ищет детей и прячет в чаще. Рассказывать посторонним о своих бедах и трудностях. От этого они только множатся.

От этого они только множатся. Оставлять на столе пустую посуду. К семейным неприятностям.

К семейным неприятностям. Вытирать стол рукой. Можно остаться в одиночестве.

Можно остаться в одиночестве. Долго стоять на пороге. Чтобы не навлечь неприятности в дом.

Чтобы не навлечь неприятности в дом. Начинать дальние поездки и брать на себя новые обязательства. Дорога в этот период считалась нестабильной, а новые обязательства — перегрузкой делами в зимний период.

Дорога в этот период считалась нестабильной, а новые обязательства — перегрузкой делами в зимний период. Заниматься крупными изменениями в доме. Резкие перемены считались неблагоприятными для устоявшегося порядка.

4 октября 2026 года — день, насыщенный традициями и поверьями. Главное правило дня — трудиться, быть доброжелательным и избегать конфликтов. Тогда, по народным представлениям, удача и достаток будут сопутствовать вам весь год.

У кого сегодня именины: именинники 4 октября 2026 года

В этот день именины отмечают мужчины с именами: Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Евсений, Зенон, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондратий, Константин, Лаврентий, Мелетий, Нестор, Пётр, Приск. Женские именины — у Агнии, Вассы, Вероники.

Люди, рождённые в этот день, по поверьям, отличаются наблюдательностью, внутренней устойчивостью и умением сохранять спокойствие в переменчивых обстоятельствах.

Кто такие апостол от 70-ти Кодрат Афинский и священномученик Ипатий, епископ Ефесский

4 октября православная церковь вспоминает двух святых, чьи судьбы разделены несколькими столетиями, но чьё служение объединено одной темой — готовностью отстаивать веру перед лицом враждебной власти. Апостол от 70-ти Кодрат Афинский жил на рубеже I и II веков и принадлежал к первому поколению христианских проповедников. Священномученик Ипатий, епископ Ефесский, пострадал в VIII веке, в эпоху византийского иконоборчества. Оба вошли в церковный календарь как защитники христианского учения, и оба приняли смерть за свои убеждения.

Кто такой апостол от 70-ти Кодрат Афинский

Кодрат Афинский — один из тех учеников Христа, которых Евангелие называет апостолами от семидесяти. Спаситель, согласно евангельскому тексту, отправил их по двое проповедовать в городах и селениях, продолжая дело двенадцати ближайших апостолов. Кодрат жил на рубеже I и II веков и принадлежал к первому поколению христиан, для которых вера ещё была живым свидетельством о событиях, произошедших в Палестине.

Кодрат родился во второй половине I века в Греции. Он был учеником первых двенадцати апостолов и ими же был рукоположен в сан епископа Афинского. Церковная традиция относит его к числу апостолов от семидесяти — учеников Христа, которых Спаситель отправил по двое проповедовать в городах и селениях. Его служение проходило в то время, когда христианские общины были ещё немногочисленными, а новая религия вызывала враждебность у языческого населения.

Кодрат проповедовал в Греции, прежде всего в Афинах и Магнезии. Его служение пришлось на период, когда христианство только начинало распространяться за пределами Палестины, и проповедникам приходилось действовать в условиях постоянного сопротивления. Несмотря на это, Кодрату удалось обратить многих эллинов в христианство. Проповеди епископа вызывали резкое сопротивление язычников, и однажды толпа попыталась забить его камнями. Согласно житию, Кодрат выжил, но был схвачен и заключён в темницу.

Апология Кодрата перед императором Адрианом

Святой приобрёл известность как один из первых защитников молодой Церкви перед римской властью. Во время правления императора Адриана он составил апологию — письменное сочинение в защиту христиан. Текст был представлен императору около 125–126 года, во время пребывания Адриана в Афинах. В апологии Кодрат ссылался на людей, которые были исцелены Иисусом Христом или воскрешены им и ещё долго оставались живы после описанных в Евангелиях событий. Эти свидетельства должны были подтвердить реальность чудес, о которых рассказывали христиане.

Сочинение так подействовало на гонителя христиан, что он издал указ, предписывающий не осуждать никого без улик и доказательств. После прочтения этого труда правитель издал указ не осуждать никого без улик и доказательств. Церковь почитает Кодрата как одного из первых апологетов, отдавших жизнь за веру.

Мученическая кончина Кодрата Афинского

Проповеди епископа вызывали резкое сопротивление язычников. Согласно житию, однажды толпа попыталась забить Кодрата камнями, однако он выжил. Позже его схватили, заключили в темницу и морили голодом. Апостол скончался приблизительно в 130 году. Его похоронили в Магнезии.

Проповедник скончался от недоедания. Тело его было погребено в Магнезии. Так завершился земной путь одного из первых христианских апологетов, чьё письменное свидетельство о вере дошло до римского императора и, по преданию, изменило его отношение к христианам.

Кто такой священномученик Ипатий, епископ Ефесский

Священномученик Ипатий, епископ Ефесский, жил значительно позднее Кодрата — в VIII веке. Он происходил из Лидии в Малой Азии. В юности он учился в одном монастыре вместе с Андреем, который впоследствии был рукоположен в пресвитеры. Ипатий избрал монашескую жизнь, а впоследствии стал епископом. Андрей стал священником. Их служение пришлось на начало византийского иконоборчества.

В 730-х годах император Лев III Исавр проводил политику против почитания святых образов. Император приказал выбрасывать иконы из храмов и сжигать их. Ипатий и Андрей открыто выступили в защиту иконопочитания и отказались отречься от своих убеждений. Император призвал святых к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором Ипатий и Андрей сумели убедительно защитить православное почитание икон.

Мученическая кончина Ипатия и Андрея

Мучеников бросили в темницу, надеясь, что это вынудит их отказаться от своих убеждений, но те остались непреклонными. Тогда император приказал истязать и казнить их. За это обоих заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. Мученики погибли в Константинополе примерно между 730 и 735 годами. Их тела были выброшены за город, однако христиане забрали останки и предали их земле.

Так завершился путь двух святых, которые в эпоху иконоборчества остались верны православному учению о почитании икон. Их память церковь совершает 4 октября вместе с памятью апостола от 70-ти Кодрата Афинского.

Почему Кодрат и Ипатий почитаются в один день

Объединение памяти этих двух святых в один день — не случайность. Оба они принадлежат к числу священномучеников, то есть тех, кто принял смерть за веру. Оба отстаивали христианское учение перед лицом враждебной власти: Кодрат — перед римским императором Адрианом, Ипатий — перед византийским императором Львом III Исавром. Оба оставили после себя свидетельство о вере, которое сохранилось в церковной традиции.

В народном календаре имена святых трансформировались в более привычные формы. Кодрата стали называть Кондратом, а Ипатия — Ипатом. В результате в народном календаре день почитания святых получил название Кондрат да Ипат, или Кондратьев день. На Руси имена святых со временем трансформировались в более привычные формы — Кодрата стали называть Кондратом, а Ипатия — Ипатом.

Как почитаются Кодрат и Ипатий в православной традиции

Церковь почитает Кодрата как одного из первых апологетов, отдавших жизнь за веру. Его апология, представленная императору Адриану, считается одним из ранних письменных свидетельств в защиту христианства. Священномученик Ипатий, епископ Ефесский, пострадал за Христа в первые века. Вместе с ним церковь чтит и пресвитера Андрея, принявшего мученическую кончину в ту же эпоху.

Память обоих святых совершается 4 октября по новому стилю, что соответствует 21 сентября по юлианскому календарю. В этот день верующие вспоминают их подвиг и обращаются к ним с молитвами. Для православных христиан эти святые остаются примером твёрдости в вере и готовности отстаивать свои убеждения даже перед лицом смертельной опасности.

Значение подвига Кодрата и Ипатия для церкви

Подвиг Кодрата и Ипатия имеет особое значение для церковной истории. Кодрат принадлежит к первому поколению христианских апологетов, которые в условиях гонений находили в себе силы не только исповедовать веру, но и защищать её письменно, обращаясь к самой власти. Его апология стала одним из первых опытов христианской апологетики, и её влияние, по преданию, сказалось на отношении императора Адриана к христианам.

Ипатий и Андрей жили в эпоху, когда церковь столкнулась с новой угрозой — иконоборчеством, которое шло не извне, а изнутри христианского мира. Византийский император Лев III Исавр проводил политику против почитания святых образов, и святые Ипатий и Андрей выступили в защиту иконопочитания. Их противостояние императорской власти стало примером того, как церковь отстаивала свои догматы перед лицом государственного давления.

Оба святых оставили после себя свидетельство о том, что вера требует готовности к жертве. Их память совершается в один день, и это напоминает верующим о преемственности подвига: от первых апологетов, защищавших христианство перед римскими императорами, до святых VIII века, отстаивавших иконопочитание перед византийскими правителями.

Апостол от 70-ти Кодрат Афинский и священномученик Ипатий, епископ Ефесский, — два святых, чьи судьбы разделены столетиями, но объединены общей темой служения и мученичества. Кодрат жил на рубеже I и II веков, проповедовал в Афинах и Магнезии, составил апологию в защиту христиан и принял смерть от голода в темнице около 130 года. Ипатий жил в VIII веке, был епископом Ефесским, выступил против иконоборчества и погиб в Константинополе между 730 и 735 годами вместе с пресвитером Андреем. Церковь чтит их память 4 октября, вспоминая их подвиг и обращаясь к ним с молитвами. Их пример остаётся важным для православных христиан, напоминая о том, что вера требует твёрдости и готовности отстаивать свои убеждения. Фото: Никита Попов

Народные приметы погоды на сегодня: 4 октября 2026 года

В народном календаре 4 октября называют Кондрат. С этим днём связано несколько погодных примет:

Ясно при резком северо-восточном ветре — зима будет холодной и суровой.

Холод при ясной погоде с утра — к суровой зиме и сильным морозам.

Днём холодно, а к ночи потеплело — быть ненастью.

Если идёт дождь — ждите резкого похолодания.

Сильный туман — к богатому урожаю следующего года.

Белые росы по утру — ждали суровых морозов.

Листья на берёзе начинают желтеть с верхушки — весна будет ранней, а если снизу — поздней.

Дуб и рябина долго не сбрасывают листья — зима затянется.

Мало грибов и много орехов — к суровой и снежной зиме.

Много паутины в воздухе — к сухой и мягкой зиме.

Оранжевый рассвет — к сильным ветрам в ближайшие дни.

Гуси залезают в воду — к тёплой и дождливой зиме.

Кроты натаскали в норы много соломы — зима будет суровой.

Домашняя птица начала активно линять — зима уже близко, морозы ударят раньше обычного.

Если ягоды с рябины полностью осыпались — мороз ударит уже в октябре.

Исторические события и даты 4 октября

1535 — напечатана первая англоязычная Библия.

1693 — французы выиграли битву у Марсальи.

1710 — сражение у бухты Кёге.

1777 — сражение при Джермантауне.

1780 — остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.

1800 — в Луганске запущена первая доменная печь.

1812 — в Крыму заложен Никитский ботанический сад.

1830 — Бельгия провозгласила независимость от Нидерландов.

1853 — русский адмирал Г. Невельской поднял на Сахалине российский флаг.

1887 — вышел первый номер французской газеты «Интернешнл Геральд Трибюн».

1910 — Португалия провозглашена республикой, король Мануэл II бежал из страны.

1911 — в Лондоне пущен в строй первый эскалатор.

1916 — основан город Романов-на-Мурмане, позднее переименованный в Мурманск и ставший крупнейшим в мире городом, расположенным за северным полярным кругом.

1920 — начался первый авиаперелёт через Канаду (из Галифакса — в Ванкувер).

1923 — учреждён Государственный банк СССР.

1926 — в Турции вступил в силу новый Гражданский кодекс: запретили многожёнство.

1930 — образован научно-исследовательский институт гражданского воздушного флота — НИИ ГВФ.

1932 — свадьба Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны Булгаковых; ввод в эксплуатацию первой угольной шахты на Воркуте (Северо-Печорский угольный бассейн).

1934 — Энрико Ферми открывает эффект замедления нейтронов.

1957 — в СССР произведён запуск первого искусственного спутника Земли.

1958 — из Лондона в Нью-Йорк начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолётов.

1959 — запущен космический аппарат «Луна-3», впервые сфотографировавший обратную сторону Луны.

1964 — открытие в Москве на проспекте Мира монумента «Покорителям космоса».

1965 — во время первого в истории папства визита папы римского Павла VI в США он издал буллу, в которой с евреев снимались обвинения в смерти Иисуса Христа; основана газета компартии Кубы «Гранма».

1968 — открыта станция «Комсомольская» (сейчас «Черниговская») Киевского метрополитена.

1971 — величина моля принимается в число стандартных единиц системы СИ.

1976 — официальное открытие Челябинского государственного университета.

1981 — впервые после ранения (в результате покушения 13 мая 1981 года) появился на публике папа римский Иоанн Павел II.

1988 — взрыв на станции Свердловск-Сортировочный.

1991 — лидеры всех республик СССР, кроме прибалтийских, подписали договор об экономическом сотрудничестве.

1992 — катастрофа Boeing 747 в Амстердаме: грузовой самолёт упал на жилой комплекс, более 40 погибших.

1993 — президент России Борис Ельцин для осуществления своего указа о роспуске Верховного Совета вв