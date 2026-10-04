...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 83.92 94.04
...
 Свежий номер Подписка

Общество 91198

Кашпировский на Украине раскрыл обман Наташи Королевой

Анатолий Кашпировский во время встречи с Наташей Королевой сразу все понял

Ушедший из жизни в субботу известный целитель Анатолий Кашпировский проводил знаменитые сеансы по всей стране. На одном из них побывала и певица Наташа Королева. Правда, их встреча не обошлась без конфуза. Певица вспоминала, что Анатолий Михайлович сразу раскрыл ее обман. 

 

Анатолий Кашпировский во время встречи с Наташей Королевой сразу все понял
Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Наташа Королева в детстве была прилежной ученицей. В киевскую школу, где училась будущая звезда эстрады, как-то приехал начинающий экстрасенс Анатолий Кашпировский. И школьников отправили на встречу с ним.  Побывала на ней и Наташа. 

Певица вспоминает, что во время сеанса Анатолий Михайлович демонстрировал свои способности. В какой-то момент он попросил детей сложить руки определенным образом. Тех, у кого они не расцеплялись, пригласил на сцену. Кашпировский уверял, что таким образом на них подействовал гипноз. 

– Я тоже пошла на сцену, хотя у меня все расцеплялось, – вспоминала о встрече с Кашпировским певица. – Мне было интересно, что будет дальше. 

Кашпировский обман Королевой раскрыл сразу. Он подошел к Наталье и строго на нее посмотрел. 

– Иди и сядь на место! – сказал он будущей звезде, поняв, что она притворяется.  

Королева эту встречу с Кашпировским помнит до сих пор. Звезда говорит, что после этого на сеансы гипноза никогда не ходила. Зато певица с удовольствием занимается медитацией. Наташа не раз говорила, что такие сеансы сказываются на ней самым положительным образом: приходит умиротворение, проходит стресс, а все жизненные проблемы кажутся мелкими и незначительными. 

Напомним, что Анатолий Кашпировский скончался вчера в одной из московских больниц. Гипнотизеру и психотерапевту было 87 лет.

В последнее время Анатолий Михайлович вел закрытый образ жизни, но периодически проводил встречи со зрителями. Сообщается, что чуть больше года назад Кашпировский вновь стал отцом. Супруга подарила ему дочку, в которой он души не чаял.

Скончался Анатолий Кашпировский — человек, который лечил страну через телеэкран

Скончался Анатолий Кашпировский — человек, который лечил страну через телеэкран

Смотрите фотогалерею по теме

Подписаться

Автор:

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29865 от 5 октября 2026

Заголовок в газете: Об экстрасенсе вспоминают