Кашпировский на Украине раскрыл обман Наташи Королевой

Анатолий Кашпировский во время встречи с Наташей Королевой сразу все понял

Ушедший из жизни в субботу известный целитель Анатолий Кашпировский проводил знаменитые сеансы по всей стране. На одном из них побывала и певица Наташа Королева. Правда, их встреча не обошлась без конфуза. Певица вспоминала, что Анатолий Михайлович сразу раскрыл ее обман.

Наташа Королева в детстве была прилежной ученицей. В киевскую школу, где училась будущая звезда эстрады, как-то приехал начинающий экстрасенс Анатолий Кашпировский. И школьников отправили на встречу с ним. Побывала на ней и Наташа.

Певица вспоминает, что во время сеанса Анатолий Михайлович демонстрировал свои способности. В какой-то момент он попросил детей сложить руки определенным образом. Тех, у кого они не расцеплялись, пригласил на сцену. Кашпировский уверял, что таким образом на них подействовал гипноз.

– Я тоже пошла на сцену, хотя у меня все расцеплялось, – вспоминала о встрече с Кашпировским певица. – Мне было интересно, что будет дальше.

Кашпировский обман Королевой раскрыл сразу. Он подошел к Наталье и строго на нее посмотрел.

– Иди и сядь на место! – сказал он будущей звезде, поняв, что она притворяется.

Королева эту встречу с Кашпировским помнит до сих пор. Звезда говорит, что после этого на сеансы гипноза никогда не ходила. Зато певица с удовольствием занимается медитацией. Наташа не раз говорила, что такие сеансы сказываются на ней самым положительным образом: приходит умиротворение, проходит стресс, а все жизненные проблемы кажутся мелкими и незначительными.

Напомним, что Анатолий Кашпировский скончался вчера в одной из московских больниц. Гипнотизеру и психотерапевту было 87 лет.

В последнее время Анатолий Михайлович вел закрытый образ жизни, но периодически проводил встречи со зрителями. Сообщается, что чуть больше года назад Кашпировский вновь стал отцом. Супруга подарила ему дочку, в которой он души не чаял.