Максим Ликсутов рассказал о восстановлении исторических дверей станции метро «Аэропорт»

В Москве продолжается работа над восстановлением входной группы северного вестибюля (выход №1) станции метро «Аэропорт». Специалисты Центра реставрации Московского метрополитена приводят в порядок массивные дубовые двери, арки и оконные элементы, сохранившиеся с 50-х годов прошлого века.

«Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных в столичном метро: пассажиропоток в будний день превышает 800 тыс. поездок. Мы продолжаем сохранять архитектурное наследие столичного метро, сочетая современные требования к эксплуатации с бережным отношением к истории», — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Главная задача мастеров — не замена, а максимальное сохранение подлинного материала. Сначала проводится тщательная расчистка поверхности от старых слоев лака и загрязнений. Затем мастера устраняют следы от старых креплений. На финальном этапе в мастерской выполняется тонировка: оттенок краски на водной основе подбирается индивидуально для каждого элемента, чтобы соответствовать историческому цвету. Завершает процесс нанесение лака. Аналогичные работы ведутся с оконными рамами над дверями.

Столярная мастерская Центра реставрации работает с 2021 года. За это время были восстановлены элементы на станциях «Новослободская», «Смоленская», «Комсомольская» и «Рижская».