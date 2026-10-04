«Мымра» снова в моде: как одевались герои «Служебного романа»

Кто сказал, что «мымра» не может быть модной? Образы героев «Служебного романа» и сегодня легко представить в современном офисе. А ведь создателям фильма пришлось сильно постараться, чтобы Людмила Прокофьевна и Новосельцев выглядели именно так.

Все мы помним Людмилу Прокофьевну (Алиса Фрейндлих) в начале фильма «Служебный роман»: сшитый не по фигуре коричневый костюм с юбкой, грязная голова и очки в слишком толстой оправе. Но добиться такого образа «мымры» было непросто.

В костюмерных «Мосфильма» нашли бесформенные, совсем вышедшие из моды вещи. Цвета костюмов тоже специально выбрали отталкивающие. А те самые очки в толстой роговой оправе на съемки принес один из операторов: они принадлежали его отцу. Знаменитое клетчатое платье, в котором мы видим героиню уже после преображения, сшили специально по заказу.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Но, если честно, многие вещи Людмилы Прокофьевны до ее преображения вполне актуальны и сегодня. Тогда на Алису Фрейндлих их просто надели специально нелепо. Если же правильно подобрать размер и фасон, получится вполне современный образ. Тот же светло-коричневый в сочетании с голубым сегодня смотрится очень гармонично. Замаскировать грязную голову можно модной «мокрой укладкой». И даже объемные очки убирать не обязательно!

С Алисой Фрейндлих все понятно, а как создавали образ Новосельцева (Андрей Мягков)? После успеха «Иронии судьбы» актеру нужно было как можно сильнее дистанцироваться от роли Жени Лукашина. В помощь пришли накладные усы, серый бесформенный костюм, массивные очки, коричневые ботинки и белые носки. Ну чем не сегодняшний офисный лук?..

Режиссер фильма Эльдар Рязанов снимал сцены сразу с трех ракурсов. Для советского кино это было большой редкостью. Из-за этого съемки могли напоминать театральную сцену: угол обзора сразу с трех сторон! Поэтому Рязанову нередко приходилось напоминать актерам, что они вообще-то снимаются в кино.

Кадр из фильма "Служебный роман"

А стихи ко всеми любимой песне в фильме Эльдару Рязанову подсказал снег. В сентябре 1976 года на яркие листья неожиданно выпал снег. Именно в этот момент режиссеру пришла в голову знаменитая строчка: «У природы нет плохой погоды»…