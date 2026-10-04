Названы дата и место прощания с Анатолием Кашпировским

В Москве определили дату и место прощания с психотерапевтом Кашпировским

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским состоится 8 октября. Об этом изданию MSK1.RU сообщил директор специалиста Сергей Рудых. Церемония пройдёт в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

«Кремации не будет точно. Психотерапевта предадут земле по классическому христианскому обычаю», — сообщил директор гипнотизера Сергей Рудых.

Траурный зал будет открыт для всех посетителей. В оргкомитет поступают звонки из разных регионов России и других стран. При этом место захоронения психотерапевта пока держат в секрете. Покойный сам выбрал его и дал указания родным. Семья просит уважать это решение.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября 2026 года в реанимации Боткинской больницы на 88-м году жизни. Накануне ему стало плохо в московской квартире. У него упало артериальное давление. Родственники вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали пациента. Спасти его не удалось. Сердце остановилось в 06:45. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

Кашпировский получил широкую известность в конце 1980-х годов. Тогда он проводил сеансы гипноза в прямом эфире центрального телевидения. Его передачи собирали у экранов миллионы зрителей. Позднее он также занимался политической деятельностью.

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