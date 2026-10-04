Не много, а в самый раз: как живет семья с 15 детьми в Подмосковье

Семье Олейник достался очень уж трудолюбивый аист: каждый год он приносит по ребенку, а то и двоих сразу. Поэтому у 34-летних Галины и Тимофея уже 15 детей, и останавливаться на достигнутом они не планируют. Самый популярный вопрос любопытных окружающих: «Зачем столько?!» Именно на него семья Олейник постаралась ответить корреспонденту «МК», а заодно рассказать, как такой ораве разместиться в доме, как всех накормить и грамотно организовать быт.

А зачем?

Галина и Тимофей познакомились в самом романтичном возрасте: им было по 17 лет. Девушка, еще школьница, приехала на лето к тете в гости и встретила своего прекрасного принца. А потом уехала. Так, урывками и на расстоянии, пара встречалась почти шесть лет. Пройдя внушительный испытательный срок, влюбленные решили, что жить друг без друга не могут. В 23 года обвенчались, и в тот же год на свет появился их первый «дуплет» — сразу близняшки.

— С первыми двумя малышами почувствовали небольшой шок. Не знали, как подойти к ним, как взяться… Галина буквально разрывалась. Но мы быстро освоились и поняли, что можем воспитать не только двойню, — вспоминает отец многодетного семейства.

Но даже после первого удачного старта молодожены не думали, что придут к такому внушительному результату. Хотя и Тимофей, и Галина родились в многодетных семьях.

— У меня пятеро братьев и сестер, я — шестой. В семье Галины четверо, она старшая. В многодетности для нас нет ничего удивительного, — продолжает Тимофей. — Но мы не ставили себе задачу непременно создать многодетную семью. Так получилось.

И получилось достаточно быстро. Уже на следующий год Олейники покупали еще одну детскую кроватку. А там пошло-поехало. Дети — это прекрасно, уверяют родители. А ради чего еще жить?!

— Детей мы любили и любим. Каждая беременность — в радость. И как по часам. Первые шестеро детей родились в декабре, седьмой и восьмой — в сентябре, — перечисляет отец. (Затем график немного сбился, а вот с 14-м и 15-м снова пришел в норму: долгожданная двойня снова родилась в сентябре.) — На седьмом мы хотели остановиться. Семь — сакральное число. Было бы у нас «семеро по лавкам», как в сказке. Но вместе с седьмым получился и восьмой. То есть снова двойня…

Рождение второй двойни стало переломным в семье.

— Беременность протекала сложно. У двойняшек было тазовое предлежание. Это большой риск как для малышей, так и для мамы. Нам ничего не оставалось, кроме как молиться. И представляете, они перевернулись! Сами! — рассказывает Тимофей.

Этот внутриутробный маневр двойняшек в семье восприняли как чудо. Галина и Тимофей решили, что у них будет столько детей, сколько Бог даст. Вот и ответ на вопрос: «Зачем вам столько?!» В благодарность.

С обывательскими вопросами покончено. А теперь переходим к технологиям. Как в современных условиях, не в избе и не на полатях, разместить 15 детей?

Семья Олейник — благополучная и обеспеченная по средним меркам. Живут в большом красивом доме на просторном участке, не пьют и не курят, даже творчеством занимаются.

«В четырех комнатах жили до 11-го ребенка»

Олейники проживают в Подмосковье в просторном частном доме. Тут нет, правда, отдельной комнаты для каждого, но в целом условия более чем достойные.

— Сначала мы купили четырехкомнатную квартиру, — рассказывает Тимофей. — Тогда у нас было только четверо детей, я занимался автобизнесом. Конечно, родители помогли, что-то мы продали. В четырех комнатах мы жили до 11-го ребенка. Тесновато, но дети были еще маленькие, поэтому размещались относительно комфортно. После 11-го ребенка мы получили право претендовать на получение жилья от государства — нам выдали сертификат. Мы продали четырехкомнатную квартиру, добавили деньги с сертификата, свои накопления... В общем, получилась сумма, которой хватило на дом в Подмосковье.

Покупка частного дома оказалась тем еще квестом. Просторного жилья для большой семьи в Подмосковье практически не строят. С площадью от 250 квадратных метров попадались только особняки в элитных поселках, что Олейникам совершенно не требовалось.

— Нам надо, чтобы было много именно жилых комнат. Таких вариантов не было. В основном в нагрузку шли оранжереи, зимние сады, бассейны… Мы полгода искали дом. Из всех вариантов нашли только один. С комнатами и общими помещениями. Взяли не раздумывая, — делится Тимофей.

Разместились так: три комнаты занимают мальчишки. В каждой — по три ребенка. Одна большая комната — для четырех девочек. Новорожденные малыши пока живут с родителями. Кроме жилых помещений есть общая гостиная и одна проходная комната — для учебы, музыкальных занятий. Там же стоят компьютеры. В одной большой комнате разместилась гардеробная, она же — постирочная и гладильня. Бытовой принцип семьи: в детских комнатах не хранят одежду, для нее выделено особое помещение. Так гораздо проще соблюдать порядок.

— Мы изучаем опыт других многодетных семей, ездим на семинары. Отовсюду берем изюминки, которые облегчают жизнь. Это и воспитание детей, и графики, психология, учеба, — рассказывает глава семейства.

Один из «лайфхаков», почерпнутых на многодетных семинарах, — не разделять детей по возрастам. Старшие делят комнаты с младшими, в итоге получается компания, где одному 14, а другому — три. Формула простая: дети учатся на примере старших, а те в свою очередь приглядывают за малышами.

Музыка их связала

У Олейников есть общее семейное хобби — это музыка. Каждый ребенок в этой семье играет на музыкальном инструменте или поет. Маленькое хобби переросло в большое дело: Олейники создали свой семейный оркестр, гастролируют в благотворительных целях и занимают призовые места на конкурсах.

— Я всегда мечтал о своем ансамбле, и вот моя мечта сбылась таким образом, — смеется Тимофей.

Трое детей в семейном оркестре играют на виолончели, еще трое — на скрипке. Папа тоже играет на скрипке, мама — на фортепьяно. И все поют.

— Мы выступаем, занимаем места. Младшие дети поют, старшие все играют. Музыка — наша жизнь, — заключает Тимофей.

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