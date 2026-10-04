Ночь в Подмосковье стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. В некоторых районах Подмосковья температура воздуха опустилась до -4...5 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Сегодня в Москве переменная облачность и ветер до 8 метров в секунду, осадков не ожидается», — сообщили в Гидрометцентре.

Несмотря на ночные заморозки, днём в регионе ожидается потепление. Тёплые дни сменят холодную ночь. В некоторых районах Подмосковья температура воздуха опустилась до -4...5 градусов, но уже днём в области потеплеет до +9...14, а в столице — до +11...13 градусов. Метеорологи отмечают, что минувшие сутки стали переломным моментом в осеннем похолодании.

Первые осенние заморозки в Подмосковье обычно начинаются в конце сентября или начале октября. Гидрометцентр России фиксирует минимальные температуры на метеостанциях в ночные и утренние часы. Ранние заморозки могут негативно сказаться на неубранном урожае, однако для зимних культур они не представляют опасности.

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