От заглядывающих под юбки извращенцев женщин обезопасили бесплатными штанами

Женщинам раздали в Германии бесплатные велосипедные шорты, чтобы предотвратить заглядывание им под юбки на популярном аттракционе «Октоберфеста». Расследование выявило тысячи вуайеристских видео, снятых на аттракционе Teufelsrad («Чертово колесо») на мюнхенском пивном фестивале «Октоберфест».

Женщинам раздали бесплатные велосипедные шорты, чтобы предотвратить задирание юбок на знаменитом аттракционе «Колесо дьявола» на мюнхенском пивном фестивале «Октоберфест», пишет The Guardian. Расследование показало, что в интернете циркулируют десятки тысяч вуайеристских видео.

«Чертово колесо», которое быстро вращается, а люди пытаются усидеть на нём как можно дольше, — один из старейших аттракционов на пивном фестивале. Однако на многих видео, обнаруженных немецкими журналистами, запечатлены женщины в традиционных баварских платьях, которые задираются, обнажая нижнее бельё.

Это исследование вновь привлекло внимание к проблеме так называемого “задирания юбок” — тайного видео- или фотосъемки под чьей-либо юбкой без согласия человека, что запрещено законом в Германии с 2020 года. За это в ФРГ предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет., отмечает The Guardian Однако некоторые защитники прав женщин считают, что этого недостаточно, чтобы положить конец подобным злоупотреблениям.

Согласно исследованию, проведённому мюнхенской ежедневной газетой Süddeutsche Zeitung, только на платформах Meta* (запрещенная в России экстремистская организация) было найдено более 32 000 видео, связанных с «Колесом дьявола», некоторые из них набрали миллионы просмотров.

Оператор аттракциона Элизабет Полачи рассказала Би-би-си, что раздаёт бесплатные велосипедные шорты женщинам и девушкам в платьях, чтобы защитить их от тех, кто снимает их на видео. За время проведения Октоберфеста, который заканчивается в воскресенье, она раздала более 100 пар шорт. «Я хочу сделать всё возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — сказала она.

Вокруг шатра, где находится Teufelsrad, висят таблички и полицейские плакаты на немецком и английском языках, предупреждающие о том, что нельзя снимать людей под юбками. Но 80-летняя Полачи признает, что контролировать всех, кто снимает на смартфоны, сложно.

Представитель баварской полиции сообщил Би-би-си, что с 2025 года на Октоберфесте развешивают плакаты с предупреждениями о съёмке под юбками.

В этом году полиция арестовала 45-летнего швейцарца за то, что он снимал под юбкой у немки в национальном костюме. В 2025 году было арестовано 10 человек за съёмку под юбками, в 2024-м — семь.