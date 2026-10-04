Потап начал переносить бизнес Каменских в США после языкового скандала

SHOT: Потап начал переносить бизнес Каменских в США после осуждения на Украине

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) начал переводить бизнес украинской певицы, своей коллеги по дуэту и бывшей супруги Насти Каменских в США после очередного скандала на Украине. Об этом сообщает SHOT.

В конце сентября артист зарегистрировал во Флориде новую компанию NICE2CU INTERNATIONAL CORP. Утверждается, что фирма с аналогичным названием действует на Украине с 2016 года и принадлежит Насте Каменских. Как отмечается в публикации, через эту компанию исполнительница ведет деятельность, связанную с творчеством, — менеджмент и продвижение.

«Новая фирма появилась вскоре после языкового скандала вокруг пары. Потап и Каменских опубликовали ролик, где иронично извинились за русский язык и связали возможность говорить на нём со "свободой"», — говорится в публикации в мессенджере MAX.

По данным журналистов, по итогам 2025 года украинская компания столкнулась с небольшим минусом: доходы составили 530 тысяч гривен (1,06 млн рублей), расходы — 535 тысяч гривен (1,07 млн рублей).

В августе на сайте офиса главы киевского режима Владимира Зеленского появилась петиция, требующая лишить Потапа звания заслуженного артиста из-за использования русского языка. Позднее сообщалось, что Верховная рада не поддержала обращение к Зеленскому о лишении певца Потапа этого звания.

30 сентября стало известно, что Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести проверку в отношении Потапа.

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