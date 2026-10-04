Продюсер Никиты Джигурды попал за решетку в Таиланде

Продюсер Никиты Джигурды Екатерина попала за решетку в Таиланде из-за отсутствия обратного билета в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что женщину задержали после проверки документов. Ее поместили в камеру, в которой оказалось очень холодно, из-за чего Екатерине пришлось укрываться несколькими одеялами. Еды также не было, продюсер покупала все сама.

По словам женщины, она привыкла пользоваться услугой ускоренного прохождения контроля. Тем не менее, в этот раз она направилась в общий зал, где ее ожидали сотрудники правоохранительных органов.

Екатерина вышла из полицейского участка около семи часов утра. Ее держали за решеткой более 12 часов.

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