Пять задержанных у базы Фэрфорд могли не знать о замысле теракта — NYT

По данным The New York Times, британская полиция пока не установила, какую роль в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд могли играть пятеро задержанных у объекта. Источники газеты допускают, что некоторые из них могли не знать о конечной цели предполагаемого заговора.

Вечером 27 сентября у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир были задержаны пять мужчин. Трое из них прибыли в район деревни Уэлфорд на трёх фургонах и провели там несколько часов. Один из мужчин позвонил в экстренные службы и сообщил о террористическом заговоре; после этого на место прибыли полицейские и задержали троих. Позже были задержаны ещё двое.

Подозреваемым предъявлены обвинения в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах. При обыске фургонов взрывчатых веществ не обнаружили. Мужчин отпустили под залог; на их передвижения и контакты наложены строгие ограничения. Расследование в их отношении продолжается.

NYT передаёт, что американские и британские чиновники рассматривают версию возможной связи операции с Корпусом стражей исламской революции Ирана или с отдельным военным штабом в Тегеране. Собеседники газеты отмечают, что полная картина остаётся неясной даже для некоторых представителей власти. Следственные органы продолжают проверять контакты и передвижения задержанных, а также все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали: В Лондоне выпустили под залог подозреваемого по делу авиабазы Фэрфорд

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