Россиян предупредили о наказании за ложные показания счетчиков

За искажение показаний приборов учета с применением магнитов и других устройств грозят штрафы, а потребителя обяжут оплатить фактически израсходованный объем услуг. Об этом в беседе с aif.ru заявил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов.

«Естественно, за подобные действия грозят штрафы. Будет перерасчет за потребленные услуги. Эти действия влекут за собой неприятные санкции. Это, по сути, преступление, когда люди пытаются исказить показания приборов учета с помощью магнитов или каких-то иных уловок», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, современные приборы учета оснащены защитой от подобного воздействия.

«Поэтому поставить магниты или что-то в этом роде на подобные устройства уже не такая простая задача», — подытожил Долматов.

Согласно ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов наказывается штрафом для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Возможно также наступление уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

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