Россиянам объяснили, как действовать при получении перевода от неизвестных

Схема с поступлением средств от неизвестных лиц на банковские счета граждан перестала быть единичным случаем и превратилась в распространенный метод мошенничества.

Как пояснил "МК" адвокат Даниил Саблин, злоумышленники часто используют двухэтапную тактику: сначала они действительно перечисляют небольшую сумму для создания доверия, а затем под различными предлогами требуют вернуть деньги на сторонние реквизиты. В результате пострадавший может не только лишиться собственных сбережений, но и оказаться вовлеченным в процесс легализации похищенных средств.

С точки зрения законодательства, поступившие без оснований средства квалифицируются как неосновательное обогащение. Согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, приобретшее имущество за счет другого без законных оснований, обязано вернуть его владельцу. При этом, как подчеркивает адвокат, данное правило действует независимо от того, стало ли обогащение результатом действий самого потерпевшего или произошло помимо его воли.

Тем не менее попытка самостоятельно урегулировать ситуацию по просьбе отправителя несет серьезные риски. «Возвращая средства на чужой счет, вы можете стать соучастником преступления по статье 159 УК РФ», — предупреждает эксперт.

Эксперт отметил, что россиянам не стоит спешить с переводами при получении СМС о зачислении, за которым следует звонок с просьбой вернуть деньги. Мошенники часто рассылают поддельные уведомления, когда средства на самом деле не поступали, либо требуют возврата на другие реквизиты под угрозой судебного разбирательства.

Правильный алгоритм действий в такой ситуации предполагает проверку баланса непосредственно в банковском приложении, а не только на основании текстового сообщения. Адвокат советует не тратить поступившие средства и не переводить их на другие счета.

«Единственный безопасный путь — это сообщить в банк и позволить финансовой организации урегулировать ситуацию официально», — резюмирует юрист. Кроме того, существует риск блокировки счета в соответствии с 115-ФЗ: если клиент получает переводы от неизвестных лиц и сразу выводит их, система финансового мониторинга может расценить это как дропперство, что повлечет ограничение дистанционного обслуживания.

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