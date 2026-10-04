Россиянке попался неожиданный сюрприз в готовой еде из супермаркета

Жительница Москвы приобрела лапшу с гвоздём и сырой шницель в отделе готовой еды

Москвичка обнаружила обломок гвоздя в лапше и сырой шницель в отделе готовой еды одного из супермаркетов. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По словам покупательницы, это уже вторая покупка подряд с подобной проблемой.

Ранее в лапше она нашла инородный предмет, а сегодня приобрела шницель, который оказался полностью сырым внутри.

По словам собеседницы издания, в зоне готовой еды творится полный беспредел, что угрожает здоровью покупателей. Также женщина заявила, что поддержка весь день не выходит на связь.

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