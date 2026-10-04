Россиянке попался неожиданный сюрприз в готовой еде из супермаркета

Москвичка обнаружила обломок гвоздя в лапше и сырой шницель в отделе готовой еды одного из супермаркетов. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
По словам покупательницы, это уже вторая покупка подряд с подобной проблемой.
Ранее в лапше она нашла инородный предмет, а сегодня приобрела шницель, который оказался полностью сырым внутри.
По словам собеседницы издания, в зоне готовой еды творится полный беспредел, что угрожает здоровью покупателей. Также женщина заявила, что поддержка весь день не выходит на связь.
Читайте также:
«Подозреваемый в расчленении женщины и убийстве ее дочери дал показания»
«Появились подробности о пропаже двух школьниц в сибирской глубинке»