Сенегальский писатель и государственный деятель Шейх Хамиду Кане умер в 98 лет

В Сенегале скончался писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане

Сенегальский писатель и государственный деятель Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает портал Senenews.

«Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай выразил соболезнования в связи со смертью писателя. Он подчеркнул важность его работы для Сенегала и всей Африки», — пишет издание.

Дебютный полуавтобиографический роман Кане «Неоднозначное приключение» (L’Aventure ambiguë) вышел в 1961 году. Книга признана классикой. Она удостоена Литературной премии Черной Африки. Помимо писательского труда, мужчина построил политическую карьеру. В 1980-х годах он занимал пост губернатора региона Тиес. Также он был министром планирования и сотрудничества Сенегала.

В конце августа умер венгерский писатель Петер Надаша на 84-м году жизни. Причиной стала тяжёлая болезнь.

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