Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Росавиация проинформировала о работе аэропорта «Шереметьево» в особых условиях.

В ведомстве уточнили, что приём и отправка рейсов осуществляются по согласованию с профильными органами — это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Из‑за этого в расписании полётов возможны изменения. Такие меры введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Узнать актуальный статус рейса пассажиры могут с помощью онлайн‑табло аэропорта, добавили в Росавиации.

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