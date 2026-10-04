Синоптики предупредили жителей Москвы и области о возможных заморозках

В Московском регионе в предстоящую ночь вновь ожидаются заморозки: согласно последним прогностическим данным Гидрометцентра России, столбики термометров могут опуститься до минус трёх градусов.

Как сообщили в метеослужбе, ночью температура воздуха в Москве составит плюс шесть-восемь градусов, по области — плюс три-восемь градусов, а на востоке Подмосковья не исключены заморозки вплоть до минус трёх градусов. При этом на фоне облачности с прояснениями местами по столичному региону вероятен небольшой дождь.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 4 сентября в подмосковном посёлке Черусти, расположенном на восточных рубежах региона и считающемся неофициальным «полюсом холода» Подмосковья, мороз окреп до минус 6,6 десятых градуса. Кроме того, по данным Гидрометцентра России, до минус 3,2 градуса опускались столбики термометров в Новой Москве, в районе посёлка Михайловское.

Помимо этого, минувшая ночь стала самой холодной с начала осени и в столице: на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, термометры показали плюс 2 градуса. До этого самой холодной в Москве с начала осени считалась ночь на второе октября, когда столбики термометров на метеостанции ВДНХ опускались до плюс 3,2 градуса.

Погода в Московском регионе демонстрирует устойчивую тенденцию к похолоданию, и предстоящая ночь может стать очередным подтверждением того, что осень вступает в свои права, принося с собой не только дожди, но и первые ощутимые заморозки.

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