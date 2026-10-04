СК возбудил дело из-за нецензурщины девушки у Ржевского мемориала

В Тверской области СК завел уголовное дело за осквернение Ржевского мемориала

Следственный комитет РФ по Тверской области возбудил уголовное дело после публикации видео с участием молодых людей у Ржевского мемориала Советскому Солдату. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

На кадрах, ранее распространенных в СМИ, запечатлено, как группа проходит рядом с монументом. Одна из девушек позволяет себе нецензурные высказывания в адрес сооружения.

Дело возбуждено по статье об осквернении символов воинской славы России и публичном оскорблении памяти защитников Отечества. Следователи Ржевского межрайонного отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мемориал посвящен советским солдатам, погибшим в боях подо Ржевом в 1942–1943 годах в ходе Великой Отечественной войны. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Тверской области.

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