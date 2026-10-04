«Смотрите на себя в зеркало»: Виктория Боня ответила на критику ее груди

Виктория Боня призвала хейтеров смотреть на себя после критики ее груди

Телеведущая и блогерша Виктория Боня призвала хейтеров следить за собой после того, как те обрушились с критикой на ее грудь. Ее слова приводит издание Super.

Боня снялась в примерочной, чтобы показать поклонникам свое новое нижнее белье. В комментариях пользователи написали, что у телеведущей «соски в разные стороны смотрят». В ответ знаменитость посоветовала им смотреть на себя в зеркало.

«Вообще не понимаю, что может быть за вопрос: почему у тебя соски смотрят в разные стороны? Не поправила, потому что не успела. А чего вы смотрите на мои соски? Идите смотрите на себя в зеркало», — сказала Боня.

Ранее Виктория призналась, что в ее груди нашли паразитов, которые способны провоцировать хронические болезни, лишнюю массу тела и постоянную усталость.

Позднее Боня назвала невежеством насмешки в свой адрес из-за паразитов в груди.