Собачий патруль: на службе появился самый маленький новобранец национальной гвардии

Щенячий патруль – это не только выдумка кинематографистов: в Мексике появился самый маленький новобранец национальной гвардии. Четверолапый и весьма милый новобранец, стоит добавить.

Чихуахуа по кличке Командо проходит подготовку для поисково-спасательных работ и помогает налаживать теплые отношения с общественностью, сообщает Reuters.

Может, Командо и маленький по рост, но национальная гвардия Мексики отводит ему очень важную роль.

Чихуахуа весом 7 кг, на котором надеты миниатюрные очки, тактический жилет, шлем и даже миниатюрная камера на голове, стал самым необычным — и самым маленьким — четвероногим бойцом в рядах национальной гвардии.

По словам офицеров, 13-месячного щенка тренируют не только для того, чтобы он радовал публику, но и для поисково-спасательных работ.

Миниатюрный Командо ростом 21 см совсем не похож на мощных собак, которые обычно ассоциируются с военными или полицейскими подразделениями, отмечает Reuters.

Во время тренировки в Мехико на прошлой неделе маленький песик взбегал по лестнице и преодолевал препятствия, а за ним наблюдал гораздо более крупный, полностью обученный пес по кличке Роко.

Лейтенант Дебора Эрнандес сказала, что Командо ломает два стереотипа: о том, что в национальной гвардии могут служить только крупные собаки, и о том, что вооруженные силы не могут наладить теплые отношения с общественностью. По её словам, его присутствие напоминает людям о том, что «под формой мы остаёмся людьми».

Командо был принят на службу около шести месяцев назад в северном штате Чиуауа, в честь которого и была названа порода, после того как его пожилые хозяева не смогли о нём заботиться. Теперь Командо участвует в гражданских церемониях, школьных мероприятиях и общественных программах.

Командо — единственный представитель породы чихуахуа в кинологическом подразделении национальной гвардии Мексики, насчитывающем около 350 собак, большинство из которых — традиционные служебные породы, такие как немецкие овчарки и лабрадоры-ретриверы.

Чихуахуа, известные своими большими стоячими ушами, яркой индивидуальностью и выразительными глазами, могут быть бдительными и энергичными, но их редко рассматривают в качестве кандидатов для серьёзной оперативной работы.

Командо уже участвовал в параде в честь Дня независимости Мексики и вдохновил на создание собственного анимированного образа и растущего числа мемов в социальных сетях, отмечает Reuters.