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Общество 4702

Страховая отказала россиянке в оплате экстренной операции по одной причине

Во Вьетнаме страховая отказалась оплачивать россиянке экстренную операцию

Во Вьетнаме страховая отказалась оплачивать россиянке экстренную операцию
фото создано шедеврум, николай ткаченко

Страховая компания во Вьетнаме отказалась оплачивать экстренную операцию 33-летней российской релокантке Валентине, сославшись на хронический характер заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

По информации издания, Валентина, прилетевшая в страну 22 июля, оформила местную страховку. Недавно у неё начались сильные боли в животе, и уже через час она оказалась в больнице.

Врачи диагностировали разрыв кисты жёлтого тела с внутренним кровотечением — состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства.

Однако страховщик отказался покрывать расходы на операцию стоимостью 65 млн донгов (около 211 тысяч рублей). В компании посчитали, что разрыв кисты связан с хроническим заболеванием, которое не входит в покрытие экстренной помощи.

Валентина с решением не согласна и утверждает, что киста жёлтого тела может возникать спонтанно и не является хроническим диагнозом. В итоге девушке пришлось оплачивать экстренную операцию самостоятельно.

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