Страховая отказала россиянке в оплате экстренной операции по одной причине

Страховая компания во Вьетнаме отказалась оплачивать экстренную операцию 33-летней российской релокантке Валентине, сославшись на хронический характер заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

По информации издания, Валентина, прилетевшая в страну 22 июля, оформила местную страховку. Недавно у неё начались сильные боли в животе, и уже через час она оказалась в больнице.

Врачи диагностировали разрыв кисты жёлтого тела с внутренним кровотечением — состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства.

Однако страховщик отказался покрывать расходы на операцию стоимостью 65 млн донгов (около 211 тысяч рублей). В компании посчитали, что разрыв кисты связан с хроническим заболеванием, которое не входит в покрытие экстренной помощи.

Валентина с решением не согласна и утверждает, что киста жёлтого тела может возникать спонтанно и не является хроническим диагнозом. В итоге девушке пришлось оплачивать экстренную операцию самостоятельно.

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